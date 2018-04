Enam Minuman yang Dapat Menenangkan Pikiran

Jakarta: Ketika tubuh dalam keadaan stres, permintaan untuk mendapat nutrisi akan lebih banyak. Asupan makanan yang kaya antioksidan sangat dibutuhkan untuk membantu melawan stres dan menenangkan pikiran.



Berikut adalah minuman yang dapat membuat pikiran lebih baik setelah meminumnya, seperti dilansir Thehealthsite.

Kedua buah ini tinggi serat sehingga membuat tingkat energi tetap tinggi dan kaya antioksidan yang dapat menurunkan stres. Tomat mengandung vitamin A, K, C, dan kalium. Sementara wortel kaya akan vitamin A, C, dan serat.Pepaya mengandung antioksidan bernama karotenoid dan kaya akan vitamin C yang bermanfaat bagi tubuh.Teh jenis ini memiliki sifat anti-inflamasi, antioksidan, pencernaan, dan stimulan. Minuman ini juga sangat efektif dan populer untuk penyembuhan alami karena membantu menyeimbangkan hormon, menurunkan stres dan mengurangi kecemasan.Buah blueberry meningkatkan respons untuk melawan stres karena mengandung antioksidan dan vitamin C.Jahe mengandung antioksidan yang disebut gingerol dengan fungsi menenangkan tubuh selama stres.Minuman ini membantu melepaskan ketegangan dan stres. Cukup masukkan bunga ke dalam air panas di malam hari agar tidur lebih nyenyak.(ELG)