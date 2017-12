Tips Sederhana Merawat Wajah

Jakarta: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan terawat tentunya ada berbagai macam cara. Tidak perlu rumit, ternyata ada cara-cara yang mudah dilakukan untuk mendapatkan tampilan kulit wajah yang maksimal:



Berikut ini adalah tips merawat wajah dikutip dari Rd.com.

(Meskipun perawatan kulit sudah menggunakan yang terbaik jangan lupa untuk tetap memperhatikan bagian kelopak mata Anda. Foto: Pixabay.com)

"Kulit kelopak mata adalah kulit yang paling tipis dan paling halus dan sangat rawan terhadap kerutan," kata Debra Jaliman, MD, asisten profesor dermatologi di Icahn School of Medicine di Mount Sinai Hospital, Amerika Serikat. Jadi meskipun perawatan kulit sudah menggunakan yang terbaik jangan lupa untuk tetap memperhatikan bagian kelopak mata Anda.Ponsel Anda memiliki lebih banyak kuman daripada tempat duduk toilet. Dari 51 sampel ponsel, para peneliti University of Oregon menemukan 7000 jenis bakteri yang berbeda. "Beberapa bakteri di permukaan perangkat Anda dapat menyebabkan jerawat," kata Dr Jaliman.(Baca juga: Ini Perawatan untuk Kulit Hiperpigmentasi Para dermatologis sudah mengetahui dampak negatif gula bagi kulit Anda. Dr Jaliman mengatakan molekul gula bisa membekukan kolagen, protein yang membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menyebabkan keriput.Menyiram tubuh Anda dengan air yang terlalu panas akan menyebabkan masalah serius. Menurut ahli dermatologi dari Amerika Serikat, Dr Marina Peredo air panas dapat menghilangkan terlalu banyak minyak alami Anda dan menyebabkan sirkulasi darah ke kulit Anda, menciptakan reaksi inflamasi yang menyebabkan ruam dan memperparah orang-orang dengan eksim atau luka kering.Dr Melissa Kanchanapoomi Levin, ahli kulit di Mount Sinai Icahn School of Medicine mengatakan, "Antioksidan mengurangi stres oksidatif ini dengan menetralisir radikal bebas. Dengan menambahkan antioksidan, Anda menambahkan perlindungan matahari dengan tabir surya dan juga perlindungan terhadap stres lainnya."(TIN)