Takaran Makan Siang untuk Menurunkan Berat Badan

Metrotvnews.com, Jakarta: Banyak orang yang gagal menurunkan berat badan karena tak bisa berdisiplin menjaga pola makan dengan baik. Jumlah asupan makanan menjadi hal penting dalam menyukseskan penurunan berat badan.



Anda mesti tahu cara menakar jumlah asupan makanan saat makan siang. Ahli gizi Stephanie Clarke dan Willow Jarosh dari Nutrisi C&J menjelaskan persamaan sempurna tentang bagaimana membuat makan siang yang lezat dan memuaskan, sekaligus berguna untuk menurunkan berat badan. Ia membeberkan takaran makan siang yang tepat untuk membantu menurunkan berat badan.

Jika Anda mencoba menurunkan berat badan, jaga asupan kalori pada kisaran 400 hingga 450. Jika Anda mencoba mempertahankan berat badan Anda, terutama jika Anda berolahraga, arahkan lebih dekat ke 500 kalori.Bagaimana pun tubuh Anda perlu asupan karbohidrat. Sebaiknya takar asupan karbohidrat Anda 50 sampai 65 gram, yaitu 45 sampai 55 persen kalori makan siang Anda. Selain itu hindari karbohidrat olahan seperti makanan yang dibuat dengan tepung putih dan gula putih.Dapatkan 20 hingga 30 gram protein atau sekitar 17 sampai 25 persen kalori dari makan siang Anda. Dosis protein yang sehat pada tengah hari membuat Anda terasa kenyang hingga sore hari sehingga tidak cenderung mudah lapar.Saat makan siang sebaiknya mengkonsumi makanan yang mengandung lemak sehat sebanyak 13 sampai 18 gram atau sekitar 30 sampai 50 persen dari total makan siang Anda. Lemak sehat yang dimaksud seperti kacang-kacangan, biji-bijian, minyak alpukat, dan sebagainya.Setidaknya mengkonsumsi delapan gram serat atau 30 persen dari total kebutuhan sehari-hari 25 gram per hari. Termasuk juga karbohidrat kaya serat (sayuran bertepung dan buah) serta serat yang mengandung lemak (kacang dan biji) akan membantu Anda memenuhi kebutuhan serat.Makan siang yang sehat seharusnya mengandung empat gram gula pasir atau kurang. Namun jika Anda suka mengonsumsi makanan yang mengandung gula alami seperti anggur, madu, dan sebagainya, sebaiknya tidak makan lebih dari 20 gram gula. Hati-hati dengan gula tersembunyi pada produk tertentu seperti sandwich.Mulailah makan siang sekitar satu sampai tiga jam setelah camilan pagi Anda. Jika Anda makan pagi sekitar pukul 07.30 dan kudapan pagi sekitar pukul 10.00, maka untuk makan siang dianjurkan sekitar pukul 12.00. Jika Anda kerap lupa makan siang karena terlampau sibuk, atur alarm di ponsel untuk mengingatkan jam makan.Agar asupan yang masuk ke tubuh seimbang, sesuai dengan takaran normal per/hari yang dibutuhkan orang dewasa, penting juga memilih cemilan yang tepat baik sebelum maupun sesudah makan siang. Sebaiknya pilih camilan yang mengandung serat, dan sedikit kalori.