Makanan Terbaik untuk Kesehatan Organ Genital

Metrotvnews.com, Jakarta: Menjaga organ intim adalah hal yang penting bagi kesehatan secara keseluruhan. Salah satu caranya adalah dengan memerhatikan asupan makanan. Pola makan yang baik akan mencegah timbulnya gangguan pada vagina. Berikut adalah beberapa jenis makanan yang dapat membuat kesehatan organ intim terjaga.



1. Tidak kering

Vagina yang kering adalah salah satu dampak dari penurunan estrogen karena menopause, menyusui, atau melahirkan. Konsumsi makanan yang mengandung kedelai, tahu, atau edamame organik dapat membantu mengurangi perasaan tak nyaman. Makanan tersebut mengandung isoflavon yang dapat menirukan estrogen dan membuat jaringan tetap elastis dan tetap terlumasi.Sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal Achieves of Gynaecology and Obstetrics menyebutkan bahwa wanita yang mengemil satu buah apel sehari memiliki tingkat fungsi seksual yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak. Apel mengandung polifenol yang baik untuk perkembangan jaringan vagina sehingga lebih mudah untuk mencapai klimaks.Konsumsi makanan tinggi probiotik dapat membantu menyeimbangkan bakteri sehat dalam vagina. Hal ini dikarenakan makanan tersebut dapat menyeimbangkan pH dalam vagina yang membantu pertumbuhan laktobasilus.Kandungan katekin dalam teh hijau dapat membantu melawan gangguan tersebut dimana katekin akan melewati saluran kencing dan menurunkan bakteri di sana. Konsumsi sekitar dua atau gelas teh hijau per hari dapat menyehatkan bagian tersebut.Konsumsi ikan dapat membantu mengurangi kram di daerah perut dan panggul akibat haid. Asam lemak omega 3 dan komponen anti-peradangan membantu meringankan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh senyawa peradangan bernama prostaglandin.(DEV)