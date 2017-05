Free for Service, Program Khusus Kesehatan Gratis di Malaka NTT

Metrotvnews.com, Malaka: Kabupaten Malaka di Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki program khusus bagi masyarakat daerah tersebut untuk mempermudah masyarakat dalam berobat.



Terkait dengan program BPJS Kesehatan yang ternyata belum didapatkan oleh 60 ribu warga dari total 189 ribu jiwa di sana, pemerintah pusat memberlakukan sistem Free for Service.

Kebijakan tersebut menyatakan bahwa warga Malaka yang belum memiliki PBJS Kesehatan bisa tetap berobat secara gratis bila alamat yang tercantum dalam e-KTP berada di kabupaten tersebut dengan menggunakan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, pengguna Free for Service juga tak hanya bisa berobat di Rumah Sakit Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun saja, namun juga bisa dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan Atambua.Bupati Kabupaten Malaka, Dr. Stefanus Bria Seran mengaku melakukan program tersebur karena menyadari bahwa kemampuan ekonomi setiap warga di kabupaten tersubur di NTT tersebut tak semua sama."Free for Service menggratiskan biaya pengobatan dengan berdasarkan tarif rumah sakit setempat," tukasnya saat menemani media mengunjungi RSPP Betun, Jumat 5 Mei 2017.Namun, ia menegaskan bahwa program ini bukan termasuk dalam Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) seperti daerah-daerah lain. Ia mengungkapkan bila memberlakukan sistem Jamkesda, biaya pengeluaran akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan program individual daerah tersebut.Ia menghitung, program Free for Service dalam setahun bisa menghabiskan Rp 1,5 miliar sementara bila menggunakan sistem Jamkesda maka biaya yang digelontorkan bisa mencapai Rp 10 miliar. Tentunya program Free for Service lebih menjangkau masyarakat dan lebih ekonomis."Pada prinsipnya, program ini ada supaya rakyat Malaka tidak ada yang tak bisa berobat karena tak punya uang," tegasnya.(ELG)