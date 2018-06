Selain Anemia, Ini Akibatnya jika Anda Kurang Asupan Protein

Jakarta: Protein merupakan komponen makanan penting yang harus dipenuhi. Ada banyak manfaat protein seperti pembentukkan tulang, otot, serta membuat hormon.



Kekurangan protein bisa menyebabkan beberapa masalah kesehatan, berikut seperti dilansir dari Readers Digest.

Memiliki keinginan ngemil memang termasuk hal yang normal. Tetapi jika terjadi secara terus menerus dan makanan tidak bisa memuaskan rasa lapar Anda, Anda mungkin tidak mengonsumsi cukup protein.Ahli gizi Lisa DeFazio menjelaskan bahwa protein membantu mengatur gula darah."Protein akan memperlambat penyerapan karbohidrat dan memperlambat gula darah," kata DeFazio. Ketika Anda mengonsumsi cukup protein, Anda akan merasa kenyang lebih lama dan tidak akan mengalami perubahan suasana hati."Diet rendah protein menyebabkan hilangnya massa otot. Sebagai hasilnya, metabolisme menjadi lebih lambat," kata Caroline Apovian, MD, Director of the Nutrition and Weight Management Center di Boston Medical Center."Pengeluaran energi istirahat Anda (REE) akan turun dan itu akan berkaitan secara langsung dengan berapa banyak massa otot yang Anda miliki," kata Dr Apovian.Fokus dan konsentrasi Anda akan berkurang jika Anda kekurangan asupan protein, menurut Luiza Petre, MD, seorang ahli jantung bersertifikat dan spesialis manajemen berat badan."Protein membentuk hormon dan enzim yang memungkinkan otak kita berfungsi," kata Dr Petre.Protein membantu pertumbuhan dan perbaikan jaringan, bersama dengan mikronutrien, antioksidan, dan berbagai vitamin. Selain itu, protein juga sangat penting untuk oksigen dan aliran darah untuk menyembuhkan dan memperbaiki kulit, sehingga membuat lebih sulit bagi mereka yang kekurangan asupan protein untuk pulih dari cedera.Anemia adalah suatu kondisi di mana darah tidak memiliki cukup sel darah merah yang sehat untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kurang mengonsumsi protein, zat besi, Vitamin B12, atau folat adalah penyebab umum terjadinya anemia.(DEV)