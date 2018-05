Benarkah Mengidam Makanan Manis Pertanda Mengandung Bayi Perempuan?

Jakarta: Selama masa kehamilan, banyak wanita mengalami peningkatan nafsu makan. Seringkali, mereka menginginkan jenis-jenis makanan tertentu, misalnya saja makanan-makanan manis.



Ada mitos yang menyebutkan bahwa ketika seorang wanita mengidam makanan manis selama mengandung itu merupakan pertanda bahwa mereka mengandung bayi perempuan. Apakah hal tersebut benar?

Dilansir dari Parents, banyak mitos yang mengatakan bahwa mengidam sesuatu yang manis seperti es krim, coklat, dan permen pertanda bahwa Anda akan memiliki bayi perempuan. Sedangkan kebalikannya, mengidam makanan asin seperti keripik kentang, popcorn, atau pretzel pertanda bahwa Anda akan memiliki bayi laki-laki.Namun menurut para ahli, tidak ada hubungan antara wanita mengidam makanan tertentu dengan jenis kelamin bayi. Bagaimanapun, ketika Anda mengidam sesuatu itu berarti pertanda bahwa tubuh Anda membutuhkan sesuatu yang dirasa kurang. Sebagai contoh, Dr Andrei Rebarber, associate director of the division of maternal-fetal medicine di NYU Medical Center mengatakan bahwa keinginan untuk makan acar atau keju olahan adalah cara tubuh Anda untuk meminta lebih banyak sodium."Keinginan untuk mengonsumsi burger atau sepiring penuh kentang goreng bisa jadi pertanda bahwa tubuh Anda membutuhkan lebih banyak protein, natrium, atau potasium," katanya."Sedangkan keinginan yang tak tertahankan akan es krim cokelat dalam jumlah banyak mungkin menandakan bahwa tubuh Anda membutuhkan lebih banyak kalsium atau lemak."Dan tentu saja, cara yang paling efektif untuk mengetahui jenis kelamin bayi Anda adalah dengan melakukan pemeriksaan USG pada usia kehamilan yang sudah memasuki usia 18-20 minggu atau jika Anda mau bersabar, bisa menunggu sampai si kecil lahir.(DEV)