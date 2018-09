Dampak Buruknya pada Kulit jika Mengenakan Make Up saat Olahraga

Jakarta: Tak sedikit wanita yang masih mengenakan make up saat berolahraga di gym, atau aktivitas fisik lainnya. Padahal, kebiasaan tersebut memberi efek buruk pada kulit.



Olahraga menyebabkan pembuluh darah melebar, meningkatkan aliran darah ke kulit, dan membuka pori-pori.

Dermatolog berbasis di New York Rachel Nazarian menjelaskan bahwa keringat dan bakteri yang terperangkap di bawah lapisan rias wajah mencegah kulit mengeluarkan panas dengan benar dan menjadikannya rentan terhadap pori-oklusi."Perangkap bakteri dan keringat di pori-pori (yang melebar) dapat memperbesar pori-pori dari waktu ke waktu dan menyebabkan komedo. Sementara perangkap panas dapat menyulut kondisi sensitif suhu seperti rosacea, yang akhirnya menyebabkan kemerahan dan warna kulit tidak merata," tambah dia seperti dilansir dari Health.Namun, bila ada keadaan dimana terpaksa berolahraga tanpa sempat membersihkan make up, Dr Nazarian menyarankan untuk menggunakan make up dengan laber 'non-komedo' yang tidak menyumpat pori-pori dan bedak tipis saja.Jika Anda tipikal yang menyembunyikan jerawat dengan make up, cobalah gunakan kosmetik yang ringan seperti krim CC atau BB."Produk berwarna dapat menambahkan sedikit warna dan memberi Anda tampilan berkilauan tanpa menggunakan riasan," kata ahli kulit dari New York, Debra Jaliman.Kemudian, pastikan Anda membersihkan wajah setelah berkeringat dengan pembersih wajah yang ringan.Namun, tak mengenakan riasan adalah pilihan terbaik. Bahkan lipstik atau eyeliner pun tak disarankan."Kosmetik cenderung melumuri dan mengotori selama latihan berat dan dapat menyumbat pori-pori halus di sekitar mata dan mulut, yang mengarah ke gumpalan kelopak mata dan komedo di sekitar bibir," kata Dr Nazarian.