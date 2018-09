Tiga Manfaat Menjadi Kreatif bagi Kesehatan Mental

Jakarta: Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan seni, seperti melukis, menggambar, mewarnai, dan banyak lagi yang lain dianggap dapat bermanfaat bagi kesehatan mental Anda.



Jika suatu hari Anda merasa stres dengan segala pekerjaan dan aktivitas Anda sehari-hari, Anda bisa mencoba berbagai kegiatan yang berhubungan dengan seni untuk melepaskan rasa stres Anda tersebut.

(Jika suatu hari Anda merasa stres dengan segala pekerjaan dan aktivitas Anda sehari-hari, Anda bisa mencoba berbagai kegiatan yang berhubungan dengan seni untuk melepaskan rasa stres Anda tersebut. Foto: Jack Sharp/Unsplash.com)

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari melakukan kegiatan yang berhubungan dengan seni bagi kesehatan mental Anda.Menurut ahli perilaku dan pelatih hubungan percintaan, Clarissa Silva, menuliskan perasaan Anda dapat sangat membantu Anda mengatasi kesulitan emosional atau trauma. "Mengekspresikannya dapat membuat seseorang menerima emosi negatif yang tidak dapat mereka ubah dan mengubahnya menjadi sesuatu yang positif."(Baca juga: Mengapa Pria Kreatif Terlihat Lebih Menarik? Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Aging and Health membagi 124 orang dewasa berusia antara 60 sampai 86 tahun ke dalam tiga kelompok untuk menentukan pengaruh aktivitas kreatif terhadap kesehatan mental mereka.Kelompok pertama terlibat dalam seni teater, kelompok kedua dalam seni visual, dan kelompok tiga tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan seni. Hasilnya menunjukkan kelompok yang melibatkan seni dalam kehidupan mereka memiliki peningkatan baik dari segi kesehatan kognitif dan psikologis mereka.Studi yang diterbitkan dalam jurnal penelitian kontemporer The Arts in Psychotherapy, melihat efek yang diberikan oleh sesi terapi seni pada hampir 200 peserta. Dan hasilnya menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam tingkat rasa sakit, suasana hati, dan kecemasan pada semua pasien tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau diagnosis.(TIN)