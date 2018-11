Bahaya di Balik Shower Kamar Mandi Anda

Jakarta: Bakteri bisa terdapat di mana saja, bahkan di tempat-tempat atau hal-hal yang mungkin tidak pernah Anda pikirkan.



Salah satunya adalah shower atau pancuran air yang biasa Anda gunakan ketika mandi yang mungkin selama ini tidak Anda sangka-sangka. Dan masih menurut penelitian terbaru, bakteri dapat berkumpul di topi mandi Anda.

(Dikutip dari Elite Daily, menurut studi yang dilakukan oleh Cooperative Institute for Research In Environmental Sciences (CIRES) di University of Colorado Boulder, meneliti jenis bakteri apa yang bersembunyi di pancuran air Anda. Foto: Valentine Lacoste/Unsplash.com)

Dikutip dari Elite Daily, menurut studi yang dilakukan oleh Cooperative Institute for Research In Environmental Sciences (CIRES) di University of Colorado Boulder, penelitian baru ini bertujuan untuk menemukan jenis bakteri apa yang bersembunyi di pancuran air Anda.Selain itu juga dipelajari tentang bagaimana bisa mereka berada di sana, dan bagaimana mereka dapat memengaruhi tubuh Anda juga.Para peneliti menganalisis DNA yang dikumpulkan dari 656 kamar mandi di rumah-rumah di Amerika Serikat dan di Eropa.(Baca juga: Lensa Kontak Picu Peningkatan Bakteri dalam Mata Temuan mereka yang muncul di mBio, yaitu sebuah jurnal yang diterbitkan oleh American Society for Microbiology, menunjukkan bahwa sejumlah besar bakteri yang terkait dengan beberapa jenis infeksi paru-paru dapat berada di topi mandi Anda dari waktu ke waktu tanpa pembersihan dan pemeliharaan yang tepat.Para peneliti juga menemukan bahwa pancuran air yang terbuat dari logam tampaknya lebih rentan untuk bakteri daripada yang plastik, sehingga Anda mungkin bisa mempertimbangkannya.Namun, sebenarnya, apa yang akhirnya harus dilakukan adalah memastikan bahwa Anda tidak lupa membersihkan pancuran air di kamar mandi Anda tersebut.Untuk pembersihan menyeluruh, Prevention menyarankan Anda membersihkan kepala pancuran mandi Anda dengan cuka selama satu jam dan menggosok lubang-lubang yang terdapat di dalamnya.Penting untuk diingat bahwa secara keseluruhan orang-orang terkena bakteri setiap hari, mulai dari debu, udara, makanan, melalui kontak dengan orang lain, kontak dengan hewan peliharaan mereka, dan ruang kerja mereka, ujar Matthew Gebert, seorang peneliti teknisi di Laboratorium Fierer di CIRES.Dengan kata lain, hanya karena jenis bakteri tertentu mungkin bersembunyi di beberapa tempat di rumah Anda, itu tidak berarti mereka benar-benar akan memengaruhi Anda.(TIN)