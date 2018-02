Jenis-jenis Minyak Nabati yang Paling Sehat

Jakarta: Lemak tidak hanya identik dengan sesuatu yang buruk saja, tetapi juga ada lemak yang baik dan menyehatakan seperti alpukat, buah zaitun, dan kacang-kacangan bisa menjadi pilihan yang bagus.



Selain itu, ada juga minyak nabati atau cooking oil yang ternyata banyak mengandung nutrisi bermanfaat yang dapat membantu Anda tetap kenyang, menjaga tingkat energi Anda berjalan dengan baik dan bahkan melindungi jantung Anda, menurut American Heart Association.

(Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition, menambahkan minyak alpukat ke dalam saus salsa Anda dapat membantu Anda menyerap antioksidan. Foto: Courtesy of Healthline.com)

(Kandungan omega-3 yang ditemukan di minyak canola dapat bekerja untuk mengurangi peradangan dan menurunkan trigliserida Anda, kata Goodson. Foto: Courtesy of Nutrition Advance)

Menambahkan satu sendok makan minyak nabati ke dalam sup, tumis, atau saus salad adalah cara yang dianjurkan oleh para ahli agar tidak mengonsumsinya terlalu berlebih. Dan berikut ini adalah jenis-jenis minyak nabati yang baik untuk dikonsumsi menurut Menshealth.com:Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition, menambahkan minyak alpukat ke dalam saus salsa Anda dapat membantu Anda menyerap antioksidan yang ditemukan di tomat, seperti lycopene dan beta-carotene secara lebih efisien.Itu karena karotenoid larut dalam lemak, artinya tubuh Anda sebenarnya membutuhkan bantuan lemak yang bisa didapat dari alpukat untuk menyerapnya secara penuh. "Vitamin yang larut dalam lemak termasuk A, D, E dan K juga membutuhkan lemak untuk dicerna," kata pelatih pribadi bersertifikat Alix Turoff, M.S., R.D., C.D.N.(Baca juga: 5 Minyak Alami untuk Gigi Lebih Kuat Flaxseed oil atau minyak biji rami kaya akan asam alfa-linolenat (ALA), asam lemak omega-3 berbasis tumbuhan yang tidak dapat dibuat tubuh Anda. Baik omega-3 yang berasal dari tumbuhan atau ikan dianggap dapat menurunkan hampir 10 persen lebih rendah risiko serangan jantung fatal, menurut sebuah meta-analisis yang dipublikasikan di JAMA Internal Medicine.Karena mudah terbakar, "minyak biji rami harus dikonsumsi lebih banyak pada suhu kamar, dijadikan dressing salad, dicampur menjadi smoothies, atau bahkan diberikan di atas makanan yang dimasak seperti ayam, sayuran, atau bruschetta," kata Amy Goodson, R.D., seorang konsultan nutrisi di Dallas, Texas.Menurut sebuah studi dari Penn State University menambahkan minyak canola ke makanan Anda dapat membantu Anda kehilangan lemak di perut. Kandungan omega-3 yang ditemukan di minyak canola dapat bekerja untuk mengurangi peradangan dan menurunkan trigliserida Anda, kata Goodson."Ada beberapa bukti bahwa asam lemak omega-3 juga bisa melindungi beberapa jenis kanker," tambahnya. Anda bisa menggunakan minyak canola sebagai tambahan untuk membakar, memanggang, atau menumis jika Anda mencari menginginkan rasa yang lebih ringan.Kandungan monounsaturated fats dalam minyak zaitun telah terbukti mengurangi kolesterol LDL Anda atau yang juga dikenal sebagai "kolesterol jahat" Anda, kata Suzanne Fisher, R.D. Extra virgin olive oil juga dapat memperbaiki risiko penyakit jantung Anda.Titik asap dari extra virgin olive oil ini cukup rendah, jadi cenderung mudah terbakar, kata Goodson. "Ini bisa merusak lemak baik dari minyak tersebut dan dapat merusak rasanya," tambah Goodson. Gunakan extra virgin olive oil pada suhu sedang dan bisa ditambahkan sebagai pengganti saus spaghetti Anda.(TIN)