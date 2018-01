Alasan Mengapa Kulit Kepala Anda Gatal

Jakarta: Pernahkah Anda merasa gatal di kepala? Bahkan sekalipun Anda sudah menggaruknya, gatal tersebut masih ada. Mungkin Anda bertanya-tanya terutama jika gatal pada kulit kepala Anda terasa berlebihan apakah karena alergi, infeksi, atau sesuatu yang lebih serius lagi?



Berikut ini terdapat beberapa penyebab umum dari gatal pada kulit kepala, bersamaan dengan informasi tentang apa yang dapat Anda lakukan untuk menghentikan rasa gatal tersebut, dikutip dari Womenshealthmag.com.

Gatal-gatal pada rambut biasanya terjadi karena 3 penyebab utama, yaitu: kulit kepala berminyak, penumpukan kulit mati atau produk styling rambut, atau jamur yang disebut malassezia. Yang harus Anda lakukan adalah dengan memijat sampo dengan agak kencang sampai kulit kepala agar dapat mengangkat kulit mati atau sisa-sisa produk styling rambut.Namun jika Anda masih mengalami gatal-gatal di kepala Anda, gunakan sampo yang mengandung zinc atau asam salisilat, yang merawat jamur, penumpukan kulit mati dan minyak. Namun jika masih gatal-gatal setelah beberapa minggu sebaiknya Anda mengunjungi dokter kulit Anda untuk pengecekan lebih lanjut.Bahan dalam beberapa produk rambut dapat memicu reaksi alergi, kata Maria Hordinsky, M.D., profesor dan ketua dermatologi di University of Minnesota di Minneapolis. "Alergen seringkali harum, atau dalam bentuk pelembap yang disebut propilen glikol."(Baca juga: Salon Kecantikan di AS Sediakan Perawatan Khusus Kulit Kepala Jika keseluruhan kepala Anda terasa gatal, berhentilah menggunakan sampo Anda tersebut selama seminggu. Jika iritasi ata gatal sudah hilang, gantilah produk lama Anda dengan produk yang bebas wewangian atau bebas propylene glycol (PG).Styling rambut seperti blow-dry, pencatokan, atau pengeritingan juga bisa mengeringkan kulit kepala dan menyebabkan gatal, oleh karena itu gunakan pengaturan dengan panas sedang.Bila gatal pada kepala Anda hanya berada pada satu titik atau titik tertentu, itu bisa menjadi kondisi kulit seperti psoriasis, penyakit autoimun yang menyebabkan bercak yang bersisik dan bersisik, kata ahli dermatologi Joshua Zeichner, M.D., direktur penelitian kosmetik dan klinis di Mount Sinai Hospital di New York City.Jika Anda mengalami gatal yang terkadang sesekali muncul, tidak boleh diabaikan. Bintik keras sekitar dengan diameter seperempat inci bisa menjadi lesi prakanker yang disebut keratosis aktinik, akibat paparan sinar matahari selama bertahun-tahun, kata Hordinsky.Sekitar 10 persen dari ini menjadi kanker, jadi perhatikanlah kulit Anda dan harus diperiksa secepatnya. Untuk mencegah kerusakan nantinya Anda bisa mencegahnya dengan menggunakan tabir surya yang diformulasikan secara khusus untuk kulit kepala.(TIN)