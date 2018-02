7 Makanan yang Bikin Anda Ketagihan

Jakarta: Makanan adiktif adalah makanan yang menyerang otak tepat di pusat kesenangannya, seolah-olah mengatakan bahwa Anda memerlukan lebih banyak, dan lebih banyak lagi.



Anda bisa menjadi kecanduan terhadap makanan tertentu, dan inilah yang disebut ketagihan. Hal itu karena makanan tertentu mengeluarkan pelepasan dopamin di otak, yang bisa menyebabkan hasrat lebih untuk mengonsumsi makanan tertentu, terutama bila menyangkut makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak tinggi.



"Ketika pusat kesenangan ini dirangsang, otak mulai mensekresikan dopamin dan bahan kimia lainnya yang membuat kita menikmati pengalaman lebih jauh lagi," kata Ashvini Mashru, ahli diet terdaftar di Malvern, Pennsylvania seperti dikutip Reader Digest.

Berikut makanan yang bisa membuat Anda kecanduan.Cokelat adalah salah satu makanan paling adiktif karena mengandung pusat kesenangan yang sama di otak seperti alkohol dan obat-obatan tertentu, menurut sebuah penelitian 2011 yang dilakukan oleh Drexel University.Keju, yang umumnya tinggi lemak dan kolesterol, juga mengandung zat yang disebut casomorphin yang mengikat reseptor opioid atau merasa enak di otak."Casomorphins menempel pada neurotransmitter di otak kita dan melepaskan dopamin, bahan kimia yang baik, yang sering membuat kita menginginkan lebih banyak," kata Neal Barnard, MD, penulis The Cheese Trap."Keju memang memiliki manfaat kesehatan, tapi itu juga bisa sangat adiktif."Karbohidrat sederhana dianggap sebagai 'adiktif' karena menyebabkan pelepasan glukosa cepat dan ini dengan cepat meningkatkan energi seseorang, kata Celina Jean, seorang ahli gizi di Austin, Texas. Energi ini akan cepat habis, dan kemudian Anda akan dipaksa makan karbohidrat lebih sederhana agar gula darah Anda tetap terangkat.Tidak hanya mengandung sedikit nutrisi, minuman manis juga setiap satu ons bisa mengandung 35 gram gula pasir. Seperti makanan manis, minuman manis juga bisa merangsang pelepasan dopamin."Begitu Anda terpikat pada kafein, Anda bisa mengalami penurunan kondisi jika Anda mencoba untuk berhenti, termasuk kelesuan, sakit kepala, dan tekanan emosional," kata Mashru.Kentang goreng biasanya renyah, panas, dan asin. Meningkatkan ancaman sebanyak tiga kali lipat yang membuat lidah dan otak untuk makan lebih banyak, kata Mashru. Kandungan lemak dalam kentang goreng memicu reseptor di mulut kita yang mengirim sinyal ke otak dan usus kita untuk memperkuat keinginan untuk makan lebih banyak.Para ahli sepakat bahwa makanan seperti es krim, yang pada dasarnya adalah krim dan susu, merangsang otak dengan cara yang sama dengan obat-obatan, mendorong perilaku yang menyerupai kecanduan, kata Keri Glassman, RD, seorang ahli diet di New York City."Bila tubuh Anda terbiasa dengan gula, Anda merasa tidak enak badan bila mengonsumsi lebih sedikit, yang menyebabkan Anda makan lebih banyak."Pizza menempati urutan pertama makanan yang bisa menyebabkan kecanduan, menurut sebuah penelitian University of Michigan baru-baru ini. Itu karena saat Anda memakannya, gula darah Anda akan cepat naik dan saat turun, Anda merasa lapar lagi dan menginginkan lebih.(DEV)