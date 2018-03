Tak Hanya Lindungi Kepala, Helm Cegah Risiko Cedera Tulang Belakang

Jakarta: Fungsi utama helm yang paling umum diketahui adalah untuk melindungi kepala. Ternyata, ada fungsi lain yang tak kalah penting. Sebuah penelitian menemukan bahwa penggunaan helm dapat menurunkan risiko cedera tulang belakang tengkuk, terutama patah tulang.



Menggunakan helm dapat meningkatkan torsi (tenaga memutar) pada tulang belakang tengkuk.

"Studi kami menunjukkan menggunakan helm motor adalah penjelasan beralasan untuk membatasi risiko cedera pada tulang tengkuk saat kecelakaan motor," jelas peneliti Nathaniel P. Brooks, MD dari University of Wisconsin Hospitals and Clinics di Madison, Amerika Serikat.Menurut estimasi National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), memakai helm menyelamatkan nyawa dari 1.859 pengendara motor pada 2016, dan 802 nyawa lagi bisa saja diselamatkan jika setiap pengendara sepeda motor memakainya.Studi yang dipublikaskan dalam Journal of Neurosurgery: Spine tersebut meninjau grafik dari 1.061 pasien yang cedera karena kecelakaan motor dan dirawat di pusat trauma Tingkat 1 di Wisconsin antara tahun 2010 sampai 2015. Sekitar 323 pasien (30,4 persen) menggunakan helm saat kecelakaan terjadi dan 738 (69,6 persen) tidak menggunakannya.Cedera tulang tengkuk dialami 7,4 persen pasien yang menggunakan helm dan 15,4 persen yang tak menggunakan helm. Patah tulang tengkuk lebih sering terjadi pada mereka yang tak menggunakan helm (10,8 persen dibandingkan 4,6 persen) dan cedera ligamen (1,9 persen dibandingkan 0,3 persen) dimana perbedaan yang terlihat signifikan.Namun, beberapa jenis cedera tak mengalami perbedaan berarti pada kedua tipikal pengendara motor tersebut, seperti cedera akar saraf, regangan pada tengkuk, atau memar otot.(DEV)