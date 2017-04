5 Penyebab Kulit Kaki Mengelupas

Sudah rahasia umum ketika memakai make up bisa meningkatkan kecantikan dan kepercayaan diri. Namun jika kecantikan itu bisa didapa…

Senin, 24 Apr 2017 10:11 psikologi Senin, 24 Apr 2017 10:11

Menurut studi yang dilakukan di the University of Georgia, dalam Psychology of Popular Media Culture mengungkapkan, bahwa hasilnya…