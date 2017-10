Ekstensi Bulu Mata Sebabkan Bulu Mata Asli Rusak?

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemasangan bulu mata palsu cukup menarik perhatian para wanita. Siapa yang tidak ingin bulu mata terlihat panjang dan lentik tanpa harus repot menggunakan maskara?



Prosedur pemasangan bulu mata palsu dilakukan dengan menanam bulu-bulu sintetis yang terbuat dari sutra, bulu mata buatan, atau bulu binatang agar bersatu dengan bulu mata asli. Metode ini membuat bulu mata terlihat bervolume dan memiliki panjang ekstra.

Namun, banyak pertanyaan apakah prosedur ekstensi bulu mata ini dapat merusak bulu mata alami?American Academy of Opthamology mengatakan, ekstensi bulu mata bisa memberi efek karatokonjungtivitis (gatal dan kemerahan), kelopak mata bengkak, dan kehilangan bulu mata alami.Ariana Montazem, make up artis di Los Angeles mengatakan, ekstensi bulu mata sebenarnya aman, asalkan ditangani ahli estetika yang terlatih."Satu-satunya dampak negatif ekstensi bulu mata akan merusak bulu mata alami jika Anda melakukannya dengan seseorang yang tidak terlatih dengan benar, atau jika Anda tidak mengikuti instruksi after care yang tepat usai memasang ekstensi bulu mata tersebut," katanya.Ekstensi bulu mata bukan untuk semua orang."Jika seseorang memiliki bulu mata yang sangat tipis, atau tidak banyak bulu mata, mereka tidak akan mencapai efek yang diinginkan. Sebab, obat hanya bekerja pada bulu mata alami, bukan kulit," ujar Montazem.Lebih dalam, Montazem menekankan perawatan ekstra untuk ekstensi bulu mata. Jadi, jika Anda tidak mau melakukan perawatan rutin setelahnya, lebih baik tidak melakukan ekstensi bulu mata."Ekstensi bulu mata adalah investasi yang harus dipertahankan, sama seperti kuku. Jadi akhirnya, terserah Anda untuk memutuskan apakah ini benar-benar setimpal dengan biaya dan waktu yang Anda keluarkan," pungkasnya.(DEV)