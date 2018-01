Hal-hal yang Dilakukan Otak Saat Anda Tertidur

Jakarta: Pada saat Anda sedang tidur mungkin Anda tidak sepenuhnya sadar. Namun sebenarnya pada saat tidur, otak kita tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk tubuh. Siklus tidur penuh akan memakan waktu sekitar 90-120 menit secara lengkap, sehingga rata-rata orang akan menjalani empat atau lima siklus tidur pada waktu normal.



Dan berikut ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh otak ketika Anda sedang tidur, dikutip dari Reader's Digest.

(Sebuah studi di University of California di Berkeley pada tahun 2007 menemukan bahwa tidur dapat menggabungkan antara informasi yang didapat saat siang hari sebelum tertidur dan saat tertidur. Foto: Alex Blajan/Unsplash.com)

(Otak dan tubuh Anda membutuhkan tidur yang nyenyak untuk bisa mengembalikan energinya. Foto: Simon Migaj/Unsplash.com)

Sebuah studi tahun 2013 dari University of Rochester Medical Center menemukan bahwa sistem pembuangan limbah di otak akan aktif selama tidur, yang dapat membersihkan racun-racun dalam otak yang jika ditumpuk dapat menimbulkan masalah.Menurut Sleep Science, cairan tulang belakang serebral dipompa lebih cepat ke seluruh otak saat Anda tidur, membuang protein detritus yang dapat menyebabkan Alzheimer dan demensia dari waktu ke waktu.(Baca juga: Kualitas Tidur Berpengaruh Terhadap Inteligensi Matthew Walker, PhD, seorang peneliti tidur di Universitas California, Berkeley, mengatakan kepada National Institutes of Health, "Tidur setelah belajar sangat penting untuk membantu menyimpan dan memperkuat informasi baru itu ke dalam bentuk otak, yang berarti bahwa Anda cenderung tidak akan melupakan informasi tersebut. Dengan kata lain, jika Anda menghadapi ujian mungkin akan lebih bermanfaat jika Anda beristirahat dengan tidur."Otak dan tubuh Anda membutuhkan tidur yang nyenyak untuk bisa mengembalikan energinya. Hal ini juga menjelaskan mengapa Anda akan makan berlebihan saat Anda tidak cukup tidur karena kurang tidur bisa menaikkan hormon kelaparan yang disebut ghrelin.Lebih buruk lagi, kekurangan energi Anda akan mendorong otak Anda untuk mencari makanan berkalori tinggi dan cepat seperti donat, roti, dan karbohidrat sederhana lainnya.Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology menemukan bahwa otak memproses masalah-masalah yang sulit saat tidur, membantu Anda membuat sebuah keputusan setelah bangun tidur.Begitu tubuh Anda memasuki tahap tidur yang dalam, otak Anda akan merasa sangat rileks yang bisa menyebabkan Anda berperilaku aneh saat tertidur seperti sleepwalking ataupun berbicara pada saat tidur.Menurut National Sleep Foundation, aktivitas tidur yang tidak normal meningkat ketika kurang tidur, jadi pastikan Anda mendapatkan tujuh sampai delapan jam waktu tidur yang diperlukan jika Anda mulai melakukan hal-hal aneh saat tertidur.Sebuah studi di University of California di Berkeley pada tahun 2007 menemukan bahwa tidur dapat menggabungkan antara informasi yang didapat saat siang hari sebelum tertidur dan saat tertidur. Faktanya, orang-orang 33 persen lebih cenderung kreatif setelah tidur.(TIN)