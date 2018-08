Lima Cara Sederhana Tingkatkan Metabolisme

Jakarta: Banyak hal sederhana yang bisa Anda lakukan untuk perubahan besar. Seiring waktu, perubahan sederhana ini dapat membuat perubahan besar dalam tampilan dan nuansa Anda.



1. Tambahkan ekstra telur saat sarapan

Makan lebih banyak protein bisa membakar kalori Anda, saran penelitian dalam jurnal American College of Nutrition. Penelitian melibatkan 10 wanita sehat dan memiliki berat badan normal berusia 19-22 tahun yang makan protein tinggi per hari dengan diet karbohidrat kompleks.

(Banyak hal sederhana yang bisa Anda lakukan untuk perubahan besar. Seiring waktu, perubahan sederhana ini dapat membuat perubahan besar dalam tampilan dan nuansa Anda. Foto: Matthew LeJune/Unsplash.com)

Peneliti membandingkan bagaimana masing-masing diet memengaruhi metabolisme mereka. Hasilnya, setelah makan protein tinggi, tubuh wanita menghasilkan panas dua kali lebih banyak. Indikasi bahwa mereka juga membakar lebih banyak kalori."Jika Anda tidak lapar dalam 3 hingga 4 jam setelah makan, Anda makan terlalu banyak sekaligus," kata Tamara Melton, RDN, juru bicara Academy of Nutrition and Dietetics. Ini masalah karena idealnya kita makan setiap beberapa jam sehingga tubuh memiliki aliran kalori yang stabil sebagai energi."Perhatikan porsi makanan Anda. Pastikan terdiri dari setengah buah dan sayuran, seperempat protein tanpa lemak, dan seperempat pati atau biji-bijian utuh," kata Melton. Jika Anda siap untuk makan lagi dalam 3 hingga 4 jam, Anda sudah siap. Jika Anda sangat sangat lapar, cobalah memotong seperdelapan, bukan seperempat.(Baca juga: Sering Lelah Pertanda Metabolisme Tubuh Terganggu Siapa pun yang sudah melakukan olah daya tahan tubuh adalah langkah meningkatkan metabolisme. Untuk pembentukan otot dan membakar kalori, berhenti melakukan hal itu sepotong-sepotong. Misalnya: 1 set penuh push up, istirahat, tekuk lutut, istirahat, dan sebagainya.Sebaliknya, ubah menjadi latihan keliling seperti sirkuit yang akan membuat detak jantung Anda meningkat dan membantu membakar lebih kalori selama dan setelah latihan, kata Rick Richey, instruktur master Akademi Olahraga Nasional AS. Sangat mudah.Jika Anda biasanya melakukan 3 set push up, istirahat, 3 set squat, istirahat, kemudian 3 set pendaki gunung, inilah rangkaiannya: lakukan 1 setiap 1 set push up, squat, dan pendaki gunung tanpa jeda, lalu istirahat sejenak dan ulangi urutan itu sampai selesai.Gelisah bisa membantu Anda membakar 350 kalori tambahan per hari. Demikian hasil penelitian kecil Mayo Clinic. Para peneliti melacak pergerakan harian dari 10 orang obesitas ringan dan 10 orang kurus selama 30 hari.Mereka menemukan bahwa kelompok kurus menghabiskan sekitar 2 jam lebih per hari gelisah atau berdiri daripada kelompok yang kelebihan berat badan, yang cenderung duduk dan tetap diam. Perbedaan itu menyumbang sekitar 350 kalori yang hilang per hari.Anda mungkin pernah mendengar tentang pelatihan interval intensitas tinggi. Tetapi Anda mungkin tidak memanfaatkan semua peluang yang bisa Anda lakukan di luar gym. Misalnya, berjalan dari perhentian kereta menuju kantor atau pergi ke ujung jalan untuk mengambil paket.Rentetan kecepatan itu, tak peduli seberapa pendek jaraknya, adalah cara yang terbukti meningkatkan pembakaran kalori Anda. "Mulai dengan satu peningkatan kecepatan dan sering lakukan. Semakin banyak yang Anda lakukan, semakin besar efeknya," kata Richey.(TIN)