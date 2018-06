7 Minuman yang Baik Dikonsumsi Penyandang Diabetes

Jakarta: Penyandang diabetes mesti selektif dalam memilih makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Anda juga harus tahu jumlah karbohidrat yang akan dimakan karena dapat memengaruhi kadar gula darah.



Menurut American Diabetes Association, penyandang diabetes dianjurkan mengonsumsi minuman nol kalori. Cara ini akan membantu mencegah lonjakan kadar gula darah. Penyandang diabetes juga tidak boleh minum sekaleng soda atau segelas minuman ringan karena dapat meningkatkan kadar gula darah yang akan sangat berbahaya untuk penyandang diabetes tipe 1 dan tipe 2.

Ada tujuh minuman yang baik dikonsumsi penyandang diabetes.



1. Teh Hijau



Teh hijau rendah karbohidrat dan kalori sehingga menjadi salah satu minuman sehat untuk diabetes. Sebuah penelitian mencatat bahwa the hijau dapat mengurangi risiko diabetes tipe dua, dan menurunkan tekanan darah. Minuman ini kaya antioksidan yang membantu menetralisir efek peradangan, melindungi dari penyakit jantung koroner, dan menurunkan risiko diabetes tipe 2.



2. Teh Chamomile



Teh chamomile mengandung sejumlah besar antioksidan, dan nol kalori. Mengonsumsinya secara teratur dapat menurunkan kadar gula darah dan mencegah kerusakan saraf, penyakit ginjal, dan kebutaan.



3. Air Kelapa



Air kelapa memiliki kemampuan kuat untuk menjaga kadar gula darah. Setiap cangkir air kelapa mengandung 0,1 mg riboflavin, 5,8 mg vitamin C, 57,6 mg kalsium, 60 mg magnesium, 600 mg kalium, 252 mg natrium, dan 0,3 mg mangan.



4. Jus Mentimun



Jus mentimun kaya akan kalsium, fosfor, besi, vitamin A, asam amino, vitamin B1, vitamin C, dan vitamin B2. Minum jus mentimun dapat membantu mengurangi kadar gula darah.



5. Cuka Sari Apel



Cuka sari apel dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menekan kadar gula darah setelah makan. Cuka sari apel bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan metabolisme.



6. Kopi



Menurut sebuah studi pada 2006, konsumsi moderat dari kopi tanpa kafein dan berkafein dapat menurunkan risiko diabetes tipe dua pada perempuan muda, dan perempuan paruh baya. Namun, jika dikonsumsi berlebih dapat menaikkan kadar gula darah. Kopi mengandung senyawa asam klorogenat yang membantu menunda penyerapan glukosa ke dalam aliran darah.



7. Susu



Produk susu rendah lemak bermanfaat untuk penyandang diabetes. Sebuah penelitian menunjukkan susu mampu mengurangi tekanan darah tinggi pada penyandang diabetes, dan meningkatkan penurunan berat badan penyandang diabetes tipe 2.



Anda harus memastikan susu yang diminum dapat mencukupi nutrisi harian. Diabetasol baik untuk membantu mencukupi nutrisi harian karena mengandung nutrisi pengganti makan yang lengkap dan seimbang.



Diabetasol mengandung Vitadigest Pro yang merupakan kombinasi karbohidrat lepas lambat, vitamin B, dan magnesium, sehingga dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, tetap aktif beraktivitas, dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Selain itu, Diabetasol juga memiliki indeks glikemik rendah dan tinggi kalsium.



Diabetasol tersedia dalam pilihan rasa cokelat, vanila, dan cappucino yang bisa dipilih sesuai selera. Diabetasol dapat diminum setiap hari, yaitu dua kali sehari pada pagi dan malam hari sebelum tidur (per 60 gr/saji mengandung kalori 260 kkal).





(ROS)