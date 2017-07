Apakah Kuman Menempel di Sabun Batangan?

Metrotvnews.com, Jakarta: Ada orang yang lebih senang menggunakan sabun cair dibandingkan dengan sabun batangan karena alasannya kuman bisa menempel di sabun. Apakah benar demikian?



Menurut Debra Brooks, MD, di Northwell Health-GoHealth Urgent Care mengatakan bahwa, "sabun batangan bisa dan memang ada kuman tinggal di dalamnya. Tapi jangan panik dulu karena kuman tersebut tidak membuat Anda sakit."

Dalam studi yang dipublikasikan dalam the Journal of Epidemiology and Infection ditemukan bahwa walau sabun batangan dari para partisipan terkontaminasi, mereka tidak berisiko terkena perpindahan kuman tersebut.(Baca juga: FDA Larang Peredaran Sejumlah Produk Sabun Cuci Tangan Antibakteri Dr. Brooks berkata bahwa jika Anda dalam kondisi sehat dan baik, Anda tidak punya masalah secara alamiah untuk melawan kuman yang ada di sabun tersebut. "Lagi pula sangat mudah untuk membasmi kumannya, karena bagian atas sabun tersebut pasti tersiram air," tambahnya.Dr. Brooks memberikan tips agar sabun Anda lebih awet, yaitu simpan dalam wadah rapat, jauhkan sedikit dari lokasi yang banyak terkena air dari dan usahakan kering. "Jangan lupa untuk membasuh sabun Anda sebelum dan sesudah memakainya."(TIN)