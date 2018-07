Pentingnya Nutrisi Diet Seimbang untuk Cegah Obesitas

Jakarta: Memiliki tubuh ideal merupakan dambaan setiap orang, terutama wanita. Tubuh yang ideal meningkatkan kepercayaan diri dan juga relatif memiliki hidup yang lebih sehat. Namun faktanya, 19,7 persen dari populasi pria dewasa di Indonesia tergolong sebagai obesitas dan hampir dua kali lipatnya yaitu 32,9 persen terjadi pada wanita Indonesia (Riskesdas, 2013).



Faktor utama penyebab obesitas terjadi akibat kita mengonsumsi kalori lebih banyak dari yang dibutuhkan oleh tubuh. Tidak jarang jumlah kalori yang masuk ke tubuh tersebut tidak seimbang dengan aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Gaya hidup sendetari menjadi salah satu penyebab banyaknya lemak di dalam tubuh yang menumpul dan akhirnya menjadi obesitas.

("Protein, karbohidrat, lemak, sebagai sumber kalori semuanya dibutuhkan tubuh, hanya saja kita harus pandai dalam memilih kandungan yang tepat dan dalam jumlah yang tepat," ujar Dr. dr. Saptawati Bardosono, M.Sc. dalam kegiatan 13th Symposium on Nutri Indonesia in conjunction with 5th International Nutrition Symposium di Jakarta. Foto: Dok. Kalbe Nutritionals)

Melihat banyaknya populasi yang cenderung memiliki berat badan berlebih, banyak cara diet yang ditawarkan. Mulai dari skip makan, mengurangi porsi makan secara drastis, tidak mengonsumsi karbohidrat, dan lain-lain.Berbagai pro dan kontra turut meramaikan pilihan-pilihan dalam menurunkan berat badan, terutama jika berhubungan dengan nutrisi. Keberagaman makanan khas Indonesia yang memiliki kalori tinggi (tinggi kandungan lemak, gula, dan garamnya), secara tidak langsung menjadi penyebab meningkatnya angka obesitas, apalagi tidak diimbangi dengan aktivitas fisik.Melihat kondisi ini, maka Indonesian Nutrition Association mengadakan simposium tahunan dengan tema “Nutrition Innovation in Disease Prevention and Treatment”. Sejalan dengan visi dan misi Kalbe Nutritionals yaitu membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia menuju kehidupan yang lebih baik, Kalbe Nutritionals bekerja sama dengan Indonesian Nutrition Association memberikan edukasi dengan tema “The Role of Nutrition in the Prevention and Treatment of Obesity”.Kalbe Nutritionals berkomitmen untuk membantu mengedukasi masyarakat mengenai solusi diet yang lengkap dan seimbang melalui kerja sama simposium ini serta melalui produknya SLIM&FIT.“Kami berkomitmen untuk senantiasa meng-update ilmu terbaru kepada tenaga kesehatan atau calon tenaga kesehatan agar dapat bersama-sama meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat Indonesia,” ujar Dr. dr. Saptawati Bardosono, M.Sc. dalam kegiatan 13th Symposium on Nutri Indonesia in conjunction with 5th International Nutrition Symposium di Jakarta.(Baca juga: Ahli Gizi Serukan Reformasi Camilan untuk Cegah Obesitas “Setiap tahunnya membahas topik yang berbeda dan untuk tahun ini, salah satu fokusnya adalah pencegahan dan penanganan terhadap obesitas, terutama ditinjau dari sisi nutrisi,” beliau menambahkan.“Pentingnya cara memilih nutrisi yang tepat dan lengkap sangat dibutuhkan para tenaga kesehatan dalam menangani pasien atau klien yang ingin menurunkan atau menjaga berat badan."Protein, karbohidrat, lemak, sebagai sumber kalori semuanya dibutuhkan tubuh, hanya saja kita harus pandai dalam memilih kandungan yang tepat dan dalam jumlah yang tepat. Asupan makanan diperlukan setiap harinya yaitu 3x makan besar dan 2-3x makan selingan."Agar lebih mudah untuk mengontrol asupan kalori, meal replacement seperti susu rendak lemak atau biskuit berkalori rendah dapat dijadikan sebagai alternatif,” dilanjutkan oleh Dr. Saptawati yang juga concern dalam diet penurunan berat badan.Kalbe Nutritionals dan SLIM&FIT berharap kerja sama dengan Indonesian Nutrition Association dapat menurunkan angka obesitas di Indonesia.“Kalbe Nutritionals selalu berusaha memberikan edukasi tentang bagaimana orang obesitas menurunkan berat badan bukan hanya karena segi estetika tetapi juga segi kesehatan. Slim &Fit menjadi solusi terpercaya untuk menurunkan dan menjaga berat badan karena kandungan seimbang yaitu tinggi protein dan tinggi serat, rendah lemak dan rendah gula, serta tinggi kalsium dan vitamin mineral,” ujar dr. Muliaman Mansyur, Head of Medical Kalbe Nutritionals.Adapun produk Slim&Fit memiliki kandungan kalori yang sudah disesuaikan untuk membantu mereka yang ingin mencapai berat badan ideal.“Untuk produk susu Slim&Fit mengandung 200 kkal dan untuk cookies-nya hanya memiliki 90 kkal. Namun perlu diperhatikan jika sudah mengonsumsi ini, tetap harus mengonsumsi makan siang, karena meal replacement hanya menggantikan makan pagi dan makan sore ke malam,” lanjut dr. Muliaman.(TIN)