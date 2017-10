Studi: Seks dan Tidur Membuat Perasaan Lebih Bahagia Dibandingkan Uang

Metrotvnews.com, Jakarta: Sebuah studi melakukan survei terkait lima hal yang menjadi indikator kebahagiaan dan uang tidak masuk di dalamnya.



Studi yang dilakukan oleh Oxford Economics and the National Centre for Social Research di Inggris tersebut memberikan 60 pertanyaan pada 8.250 orang dari berbagai latar belakang untuk melihat apa pengertian hidup dengan baik.

Berbagai pertanyaan tersebut terdiri dari berbagai aspek, dari kulaitas tidur, keuangan, keamanan dalam bekerja, hingga hubungan dengan teman, keluarga, dan komunitas.Hasilnya, kualitas tidur yang baik masuk dalam daftar tersebut; diikuti dengan kehidupan seksual, keamanan pekerjaan, kesehatan kerabat, dan bisa bercengekrama dengan tetangga.Para peneliti cukup terkejut dengan hasil tersebut, mengingat sebagian besar orang kurang tidur dan uang tak masuk dalam daftar lima besar tersebut.(Baca juga: 4 Alasan untuk Mencoba Pijat Prostat Faktanya, mereka yang memiliki waktu tidur dan kehidupan seks yang baik lebih puas dengan kehidupan dibandingkan dengan mereka yang berpendapatan tinggi.Studi tersebut juga menemukan bahwa pendapatan hanya memberi dampak kecil pada persepsi seseorang terhadap hidup yang baik. Faktanya, kenaikan pendapatan hingga 50 persen hanya memberi peningkatan kecil pada angka kebahagiaan seseorang.Namun, bukan berarti Anda hanya memerhatikan pola tidur dan kehidupan seks supaya bisa hidup baik. Pengangguran, memiliki gangguan kesehatan (mental dan fisik), dan tak mendapat dukungan dari orang sekitar adalah tiga faktor terbesar mengapa seseorang merasa hidupnya tak indah.Jadi, meskipun pendapatan tak terlalu berpengaruh pada kepuasan hidup, keamanan pekerjaan justru sebaliknya."Intinya, jika Anda ingin lebih bahagia, cobalah perbaiki pola tidur dan fokus pada hubungan dan perhatian orang-orang di sekitar Anda," demikian simpul penelitian tersebut.(TIN)