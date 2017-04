Punya Masalah Jantung, Jessie J Jaga Rajin Olahraga

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyanyi Jessie J mengaku bahwa dirinya rajin melakukan olahraga agar terasa segar dan bugar, sekaligus menjaga kondisi jantungnya yang tak normal.



Wanita berusia 29 tahun tersebut menderita penyakit Wolff-Parkinson-White, sebuah kondisi dimana ada aliran listrik tambahan dalam jantung sehingga dapat menyebabkan sesak napas dan pusing. Penyakit tersebut diturunkan oleh ayah dan kakek dari ayahnya.

"Sayangnya, ini tak bisa hilang. Saya harus mengalaminya sejak kecil sehingga penyakit ini memaksa saya untuk bertambah kuat karena ini adalah bagian dari diri saya," ujarnya kepada People.Setelah menjalani operasi saat kecil, pelantun lagu Who You Are tersebut tak merasa terlalu cemas jika mengalami kelelahan saat konser atau berolahraga karena ia berusaha memelajari bagaimana cara memantau tubuhnya."Saya harus memastikan saya sehat dan menjaga diri sendiri. Saya semacam senang mengetahui bahwa ada sesuatu yang mendorong diri sendiri untuk menjadi lebih sehat," tambahnya.Ia juga mengungkapkan bahwa kebiasaannya tersebut tak lepas dari peran kedua orang tuanya."Saya sangat berterima kasih pada Ayah dan Ibu karena saat saat di opname dan operasi di rumah sakit, saya harus meninggalkan rumah sakit untuk latihan di sekolah dan kembali lagi saat malam. Mereka tak pernah membiarkan hal itu mendefinisikan siapa saja atau membuat saya merasa berbeda," paparnya.Orang tua Jessie selalu mengingatkannya untuk menjadikan penyakit tersebut sebagai kekuatan dan menginspirasi siapapun yang memiliki kondisi serupa.(DEV)