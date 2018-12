Lima Tanda Infeksi Sinus

Jakarta: Sinusitis atau infeksi sinus merupakan kondisi yang cukup sering terjadi. Biasanya infeksi sinus akan semakin bertambah berat atau terasa ketika seseorang mengalami flu dan terkadang bisa menyebabkan sakit kepala karena adanya penyumbatan pada saluran rongga hidung.



Dikutip dari Reader's Digest, berikut ini adalah beberapa tanda-tanda jika Anda mengalami infeksi sinus.



1. Sakit gigi

Salah satu gejala infeksi sinus yang mungkin jarang diketahui adalah sakit gigi. Nyeri gigi mungkin merupakan gejala infeksi sinus yang paling diabaikan," kata Eugene Chio, MD, otolaryngologist di The Ohio State University Wexner Medical Center.



"Ini biasanya berhubungan dengan sinusitis rahang atas (atau pipi) karena akar gigi atas akan sering memanjang dekat dengan saluran sinus."





(Biasanya infeksi sinus akan semakin bertambah berat atau terasa ketika seseorang mengalami flu dan terkadang bisa menyebabkan sakit kepala karena adanya penyumbatan pada saluran rongga hidung. Foto: Issam Hammoudi/Unsplash.com)



2. Wajah terasa sakit

Rasa sakit merupakan indikasi bahwa Anda bekerja keras, membakar kalori, dan melawan otot-otot Anda. Tapi itu bisa berarti sesuatu yang sangat berbeda jika wajahmu sakit.



Menurut Edwin F. Williams, III, MD, FACS, presiden American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, nyeri wajah dapat menunjukkan bahwa tidak hanya sinus Anda yang tersumbat, tetapi mereka juga terinfeksi, yang membuat wajah Anda terasa sakit.



(Baca juga: Flu Tak Kunjung Sembuh, Salah Satu Tanda Infeksi Sinus)



3. Terasa seperti ada suatu tekanan

Jika kepala Anda terasa pusing, berat, dan tidak nyaman itu bisa jadi karena sinusitis yang Anda alami. Dr Williams menjelaskan sebelum sinus Anda terinfeksi, mereka akan melakukan penyumbatan.



Penyumbatan inilah yang menyebabkan tekanan yang sangat kuat yang berpotensi menyebabkan lebih banyak gejala infeksi sinus ke depannya.



4. Penciuman Anda terganggu

Ketika penciuman Anda terganggu itu bisa menjadi salah satu pertanda adanya infeksi sinus yang Anda alami.



"Hilangnya kemampuan indra penciuman dapat terjadi karena sinusitis yang terjadi peradangan di sekitar olfaktori atau indera penciuman," kata Dr Choi. Ini berarti adanya kemungkinan Anda mengalami infeksi sinus.



5. Sakit kepala yang terus menerus

Berbagai macam hal dapat menyebabkan sakit kepala, seperti dehidrasi, terlalu banyak bergerak atau lelah. Namun, jika Anda mengalami sakit kepala kronis selama beberapa hari, maka rasa sakit yang di otak Anda tersebut dapat menjadi tanda bahwa Anda mengembangkan gejala infeksi sinus, kata Dr Williams.







(TIN)