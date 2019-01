Cara Mudah Mengurangi Keriput

Mengurangi keriput pada wajah tidak harus menggunakan produk-produk kecantikan yang mahal. Anda bisa melakukan beberapa hal simpel dan ramah lingkungan seperti di bawah ini.



1. Rawat Wajah Anda

Ini adalah cara yang paling mendasar. Dilansir dari Webmd, Anda sebaiknya menghindari sinar matahari, menggunakan tabir surya dengan spektrum besar, dan mengenakan pakaian yang menutupi tubuh anda dari matahari seperti jaket atau celana panjang. Sementara itu jangan lupa untuk selalu melembabkan kulit anda dengan losion dan jangan merokok.

Salmon dan ikan-ikan lainnya mengandung protein tinggi yang artinya salah satu bahan pembangun kulit yang luar biasa. Tidak hanya protein, salmon juga memiliki banyak asam lemak dan omega 3. Para ahli mengatakan bahwa asam lemak esensial memberikan nutrisi pada kulit dan membuat Anda awet Muda.Air membuat kelembaban dan minyak alami yang melindungi wajah dari kerutan terkelupas. Jika Anda mencuci wajah secara berlebihan, artinya Anda mengilangkan perlindungan tersebut. Gunakanlah sabun dengan pelembab.Beberapa penelitian menemukan, krim dengan vitamin C dapat meningkatkan jumlah kolagen yang ada di kulit Anda. Vitamin C, melindungi kulit Anda dari sinar UVA dan UVB. Sementara itu, dia pula membantu mengurangi kemerahan, bintik-bintik gelap dan warna kulit tidak merata. Tapi perlu diingat, Anda harus menggunakan produk kulit dengan jenis vitamin C yang tepat.(ELG)