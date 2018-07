Ini Akibatnya jika Anda Tidak Mencuci Tangan dengan Bersih

Jakarta: Mencuci tangan merupakan cara sederhana untuk menjaga kesehatan dari kuman penyakit. Sayangnya, masih banyak orang yang belum mencuci tangan dengan benar.



Menurut penelitian dari U.S. Department of Agriculture's Food Safety and Inspection Service (FSIS), sebanyak 97 persen orang-orang tidak mencuci tangan dengan benar sebelum memasak sehingga berpotensi terkontaminasi bakteri yang ada di makanan seperti salmonella, norovirus dan E. coli.

Studi yang dilakukan FSIS dengan RTI International dan North Carolina State University tersebut membagi 383 orang menjadi dua kelompok. Kelompok pertama diberi panduan mengenai cara menyiapkan makanan yang benar, termasuk mencuci tangan sebelum memasak.Dari kedua kelompok tersebut, nyaris tidak ada seorang pun yang melakukan cara mencuci tangan seperti yang direkomendasikan. Hanya sekitar 3 persen yang melakukannya dengan benar.Kesalahan umumnya adalah para peserta tidak menggosok tangan mereka dengan sabun selama 20 detik seperti yang sudah direkomendasikan sebelumnya, lalu ada juga beberapa peserta yang tidak membasahi tangannya dengan air terlebih dahulu sebelum memberi sabun di tangan."Anda tidak dapat melihat, mencium, atau merasakan bakteri," ujar Carmen Rottenberg, Acting USDA Under Secretary for Food Safety, dilansir Time.Dengan mencuci tangan secara benar, Anda dapat melindungi keluarga Anda dan mencegah bakteri mencemari makanan dan area utama di dapur," pungkasnya.(DEV)