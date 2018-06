Apakah Warna Kuning Telur yang Gelap Lebih Sehat?

Jakarta: Telur tidak hanya lezat, tapi juga kaya akan nutrisi yang dapat bermanfaat bagi tubuh Anda. Salah satu bagian terpenting dari telur adalah kuningnya.



Dan banyak yang mengatakan bahwa kuning telur dengan warna yang lebih gelap dianggap lebih sehat dibandingkan kuning telur yang berwarna terang.

Apakah itu benar? Penelitian yang dilakukan oleh United States Department of Agriculture menunjukkan bahwa warna kuning telur juga tidak memengaruhi nilai gizi pada telur.Semua kuning telur memiliki kandungan air yang lebih sedikit, lebih banyak lemak dan lebih sedikit kandungan protein dibandingkan protein yang terdapat di putih telur.Namun meskipun begitu, sebagian besar vitamin dan mineral ditemukan di kuning telur. Termasuk kandungan zat besi, vitamin A, vitamin D, fosfor, kalsium, tiamin dan riboflavin.(Baca juga: Benarkah Kuning Telur Tak Baik untuk Kesehatan? Jenis makanan yang diberikan kepada ayam betina akan memengaruhi warna kuning telur. Bonnie Taub-Di, seorang ahli gizi dan penulis buku Read it Before You Eat It - From the Label to the Table membandingkan cara ayam diberi makan dapat memengaruhi warna kuning telur sama seperti makan sayur atau buah-buahan seperti bit dapat memengaruhi air kencing pada manusia."Pola makan ayam memengaruhi warna kuning telur dalam telurnya. Jika dia makan tanaman yang memiliki pigmen kuning-oranye, maka kuning telur dapat memiliki warna yang lebih oranye. Jika makanannya terdiri dari jagung atau gandum, warna dari kuning telur bisa menjadi warna yang lebih pucat," kata Taub-Dix kepada TODAY Food.Sementara warna kuning telur tidak memengaruhi nilai kesehatannya, banyak koki, petani, dan juru masak rumah mengatakan bahwa warna kuning telur benar-benar memengaruhi rasa telur dan hidangan yang menggunakan telur. Semakin kuat warnanya, maka akan semakin kuat pula rasanya.(TIN)