Setop Ngemil Sembarangan! Ganti dengan 5 Makanan Ini

Jakarta: Coba sebutkan makanan apa yang menjadi favorit mengemil Anda? Kentang goreng, keripik asin, atau gorengan?



Sebagian besar orang, termasuk Anda, mungkin sudah tahu bahwa camilan demikian kurang baik bagi kesehatan. Apalagi jika dikonsumsi terus menerus dalam jangka panjang.

Jantung merupakan organ penting tubuh manusia yang sangat mungkin terdampak buruk akibat makanan tidak sehat yang Anda konsumsi.Para ahli kesehatan sebagaimana dilansir ABCNews.com menyarankan Anda untuk mengonsumsi makanan yang baik bagi kesehatan jantung. Mulai sekarang, ganti camilan Anda dengan lima makanan berikut ini.Kismis memberikan efek positif pada tekanan darah. Hal ini diperkuat penelitian yang dilakukan para dokter di Louisville Metabolic and Atheorosclerosis Research Center (L-MARC). Dalam penelitiannya, Dr Harold Bays dan tim meminta 46 pria dan wanita yang memiliki tekanan darah tinggi untuk mengonsumsi 60 kismis atau camilan dalam kemasan, tiga kali sehari."Kami mengontrol tekanan darah dan menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi kismis menunjukkan penurunan darah signifikan. Kami percaya bahwa potasium dalam kismis yang membuat hal ini terjadi," kata Bays.Kedelai merupakan makanan yang kaya protein dan dipercaya dapat memelihara kesehatan kardiovaskuler, termasuk menurunkan tekanan darah. Penelitian dari Columbia University's College of Physicans and Surgeons menemukan bahwa mengonsumsi 2,5 miligram isoflavon sehari (8 ons susu kedelai mengandung 22 miligram) dapar menurunkan tekanan darah sebanyak 5 poin.Director of Cardiovascular Health and Wellness di Winthrop University Hospital, Dr Philip Ragno mengatakan, kacang kenari membantu memelihara kesehatan jantung karena kandungan lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh ganda.Dengan mengonsumsi kacang kenari, Anda mendapatkan asam alfa-linoleat yang diubah menjadi asam lemak omega-3 untuk membantu mencegah penyakit kardiovaskuler. Begitu juga dengan penelitian dari Cleveland Clinic yang menyebutkan bahwa kenari memiliki jumlah antioksidan dua kali lipat daripada jenis kacang lainnya. Makanan yang kaya antioksidan ini juga dipercaya mengurangi risiko penyakit jantung.Alpukat kaya kandungan lemak tak jenuh tunggal. Juga terdapat banyak vitamin, serat, dan potasium. Bahkan US Centers for Disease Control and Prevention menyatakan bahwa alpukat memiliki 60 persen lebih banyak potasium dibandingkan pisang.Serat dapat membantu membersihkan saluran pencernaan dan lemak yang menempel. Anda bisa mendapatkan makanan ringan kaya serat dari gandum, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan dan sayuran.Selain itu serat juga menurunkan kolesterol, sehingga membantu mencegah risiko penyakit kardiovaskuler. Academic of Nutrition and Dietetics menganjurkan wanita mengonsumsi 25 gram serat per hari dan pria 38 gram sehari.