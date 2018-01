Puasa Selang-seling Bantu Bakar Kalori Lebih Banyak

Jakarta: Menghitung jumlah kalori untuk menurunkan berat badan mungkin terdengar tidak praktis. Jika Anda adalah orang yang tidak mau repot untuk menghitung jumlah kalori pada makanan, ada satu metode yang bisa dicoba yaitu time-restrictid eating (TRE).



Dilansir dari Women's Health, TRE dasarnya adalah bentuk metode melakukan puasa secara selang-seling yang akhir-akhir ini sudah mulai dilirik.

Menurut metode ini, kebanyakan orang menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengunyah makanan, metode TRE ini membantu menyederhanakan dan memperpendek jumlah waktu makan Anda pada siang hari.Metode diet ini memperbolehkan Anda makan dari tengah hari sampai jam 7 malam, atau dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang, Anda bebas memilih dua waktu makan tersebut.Studi dari University of Alabama di Birmingham melakukan penelitian terhadap 11 laki-laki dan perempuan yang kelebihan berat badan. Mereka hanya makan dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang selama empat hari, dan empat hari berikutnya hanya makan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Para peneliti menemukan bahwa TRE dapat meningkatkan jumlah lemak yang dibakar malam hari dan secara dramatis dapat menurunkan keinginan makan pada siang hari.Memang masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut lagi mengenai efek TRE ini untuk jangka panjang. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan terhadap hewan menemukan bahwa TRE dapat menurunkan kadar lemak dan kolestrol dalam tubuh secara efektif.Ditambah lagi, penelitian yang dilakukan oleh University of California, San Diego di tahun 2017 tersebut menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus TRE memang dapat menurunkan berat badan baik pada pria maupun wanita.Intinya, metode makan ini mengubah metabolisme Anda, kata Eliza Whetzel-Savage, R.D., seorang ahli diet di New York.(DEV)