Meski Berlemak, Kacang Pistachio Menyehatkan

Jakarta: Kacang pistachio dikemas dengan vitamin, mineral, dan nutrisi, termasuk beta karoten, fosfor, vitamin B6, tiamin, kalium, magnesium dan serat.



"Dibandingkan dengan kacang lainnya, kacang pistachio juga tinggi karotenoid, sejenis antioksidan yang membantu mengurangi risiko penyakit kronis dan meningkatkan kesehatan jantung," ujar Kristin Kirkpatrick, ahli diet terdaftar seperti dilansir dari Time.

Kacang pistachio, baik mentah atau yang dipanggang mengandung cukup banyak lemak, yakni sekitar 13 gram, setara dengan 17 persen dari total kebutuhan harian lemak yang dibutuhkan tubuh. Namun, sebagian besar adalah lemak tak jenuh tunggal, jenis lemak yang baik untuk kesehatan jantung dan menurunkan kolesterol jahat.Untuk kandungan protein, kacang ini menyediakan 6 gram per porsinya."Semua kacang sehat karena merupakan sumber protein nabati, serat, dan lemak tak jenuh tunggal yang sehat," kata Kirkpatrick."Kacang pistachio berbeda dari kacang lainnya karena dapat membantu mengurangi tekanan darah," kata ahli diet terdaftar Melissa Majumdar, juru bicara untuk Academy of Nutrition and Dietetics. Itu karena asam lemak tak jenuh tunggal, pitosterol (senyawa tanaman dalam kacang yang dapat membantu menurunkan kolesterol), dan seratnya yang tinggi."Makanan ini juga mengandung lutein, beta-karoten, dan tokoferol, yang dapat mengurangi peradangan sistemik."Penelitian lain menemukan bahwa pistachio dapat bertindak sebagai prebiotik, atau makanan bagi bakteri usus. Dibandingkan dengan camilan lainnya seperti permen atau keripik, kacang pistachio menyediakan keseimbangan protein, lemak sehat, dan serat untuk camilan yang bergizi.Lihat video:(DEV)