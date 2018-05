Studi: Rutin Berolahraga Turunkan Risiko Melahirkan Caesar

Jakarta: Manfaat olahraga bagi tubuh memang tak diragukan lagi, termasuk bagi ibu hamil dalam semua fase trimester.



Sebuah studi menemukan efek positif aktivitas fisik rutin pada bumil dimana bila digabung dengan pola makan sehat, dapat memengaruhi durasi tahap pertama dalam persalinan tanpa memberi efek samping.

Bumil yang melakukan aktvitas fisik sedang hingga berat tingkat tinggi, yaitu lebih dari 35 menit per hari, memiliki risiko melahirkan caesar lebih kecil dibandingkan dengan bumil yang sedikit beraktivitas fisik."Hubungan antara aktivitas fisik dan persalinan membantu memotivasi lebih banyak wanita untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur sebelum dan selama kehamilan. Hal ini membantu memberikan manfaat kesehatan tambahan bagi wanita dan bayi mereka," kata penulis utama Birgitte Sanda dari Universitas Agder, Norwegia, dilansir dari The Health Site.Studi yang digagas oleh Fit for Delivery dari Norwegia tersebut melibatkan 303 wanita hamil yang berpartisipasi dalam konseling pola makan, kelas olahraga dua kali seminggu, dan menerima perawatan standar.Penelitian tersebut dipublikasi dalam jurnal Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.(DEV)