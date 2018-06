Selain Stres, Empat Keadaan Psikologis Ini Bisa Menular

Jakarta: Ada beberapa hal yang secara mengejutkan dapat menular, baik secara medis maupun secara psikologis.



Hal tersebut terjadi karena manusia dipengaruhi oleh hal-hal di sekitar kita. Perasaan, sensasi, bahkan emosi tertentu kadang-kadang bisa sama menularnya seperti pilek atau batuk.

Dilansir dari Elite Daily, berikut ini adalah beberapa hal yang bsia menular dari seseorang ke orang lain.Cukup mengherankan, ternyata suhu juga bisa menular. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh jurnal PLOS One, orang-orang yang menonton video tangan yang dimasukkan ke dalam air dingin secara tiba-tiba tangan mereka pun akan terasa dingin.Setiap orang tahu bahwa rasa iri dapat ditularkan dengan mudah, dan Anda lebih mungkin menginginkan objek hanya karena seseorang yang Anda kenal memilikinya. Sebuah studi 2012 yang diterbitkan dalam Journal of Neuroscience mengungkapkan bahwa orang lebih cenderung menginginkan objek (seperti sepasang sepatu atau perhiasan) jika mereka melihat objek tersebut dimiliki oleh orang lain.Menurut TIME, bakteri yang menyebabkan gigi berlubang dapat ditularkan melalui berciuman, berbagi sikat gigi, atau jika Anda seorang ibu ketika mengunyahkan makanan untuk bayinya. Cara termudah untuk menghindari hal ini adalah dengan meningkatkan kebersihan gigi Anda, menyikat gigi dua kali sehari.Menurut studi tahun 2014 yang dilakukan oleh para peneliti di Jerman, mengamati orang lain yang sedang stres dapat membuat Anda merasa tertekan. Bahkan menonton orang-orang yang stres di layar televisi dapat meningkatkan tingkat stres Anda sendiri.Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Personality and Social Psychology, kesepian dapat dengan mudah menular dari orang ke orang, dan tampaknya sering terjadi dalam "kelompok" di berbagai kalangan sosial.Para peneliti menulis bahwa temuan mereka menunjukkan, untuk memerangi penyebaran kesepian, penting untuk melindungi orang-orang dalam lingkaran sosial Anda, dan mencoba untuk mengatasi kesepian mereka, yang dapat menjadi penghalang agar Anda tidak tertular rasa kesepian tersebut.(DEV)