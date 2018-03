Resolusi Sehat 2018, Kurangi Makanan Jenis Ini

Jakarta: Bila salah satu resolusi Anda adalah tubuh yang sehat, Anda pun harus berusaha mencapainya. Salah satunya dengan menjaga asupan makanan.



Berikut ini adalah beberapa asupan makanan yang bisa Anda kurangi di tahun ini.

(Ada baiknya Anda beralih ke jus asli yang langsung Anda buat sendiri. Foto: Joanna Kosinska/Unsplah.com)

"Soda memiliki kandungan gula yang tinggi, sehingga dapat berdampak buruk pada kesehatan," tulis Elizabeth Narins dalam laman Cosmopolitan.com. Narins juga menerangkan bahwa soda diet juga dibuat dengan pemanis buatan yang mana tidak lebih baik, sebab bisa mengurangi sensitifitas terhadap rasa manis dan membuat Anda ingin meminum soda diet terus menerus."Minum soda diet tampaknya tidak mendorong sebagian peminumnya untuk membuat pilihan yang lebih sehat," tutur seorang ahli diet Maya Feller dari Brooklyn, New York.(Baca juga: Gula Dalam Segelas Jus Apel Setara dengan 3 Buah Donat Seorang ahli diet sekaligus penulis buku Eating in Color, Frances Largeman-Roth dari Food and Drug Administratin mengatakan bahwa banyak makanan berwarna di tahun 2017 yang mengandung pewarna buatan. Bahkan ada juga yang memicu rasa gatal pada beberapa orang. "Saya ingin orang makan yang ril dan dengan warna yang asli, alami. Misalnya saja dari buah dan sayuran asli," tutur Roth."Sebagian besar keripik sayuran biasanya dibalut dengan tepung dan digoreng. Makanan ini mengandung banyak sodium dan lemak jenuh, contohnya saja keripik kentang," ucap Narins lagi.Jus instan yang terbuat dari buah dan sayuran memang terdengar menyehatkan dan bisa menambah asupan gizi Anda. Namun ada baiknya Anda beralih ke jus asli yang langsung Anda buat sendiri.(TIN)