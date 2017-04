Vitamin C Membantu Pengobatan Kanker Lebih Efektif

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengobatan kanker adalah hal yang tak mudah bagi para penderita karena adanya efek samping agar sel tumor bisa terus dikontrol atau dihancurkan.



Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Cancer Cell menemukan cara untuk meringankan rasa sakit selama pengobatan, yaitu dengan menambahkan dosis vitamin C yang tinggi saat masa kemoterapi dan radiasi.

Studi tersebut melibatkan 11 orang yang mengidap kanker otak agresif bernama glioblastoma yang melakukan infus vitamin C tiga kali seminggu selama 12 bulan. Dosis tersebut dinaikkan secara bertahap ketika para pasien menjalani terapi radiasi untuk memastikan bahwa jumlah vitamin C yang dibutuhkan cukup.Mereka melaporkan, tak ada efek samping tambahan atau gejala butuk yang terjadi selama penambahan vitamin tersebut, semua berjalan normal selama kemoterapi dan radiasi.Para partisipan juga sanggup bertahan hidup hingga dua tahun kemudian, dimana angka survival umumnya hanya sekitar satu tahun.(Baca juga: Dosis Suntik Vitamin C yang Tepat Sementara itu, studi terpisah menunjukkan adanya efektivitas lain dari vitamin C. Mereka memberikan dosis vitamin C yang tinggi pada 14 penderita kanker paru bersel besar. Hasilnya, 93 persen partisipan yang mendapat infus vitamin C responsif pada kemoterapi dan radiasi, dimana normalnya hanya 40 persen yang berhasil.Vitamin C membuat sel sehat bekerja sebagai antioksidan, melawan radikal bebas yang berasal dari sinar matahari, polusi udara, dan rokok.Para pemimpin penelitian Douglas Spitz dan Dr. Bryan Allen percaya bahwa perbaikan kerusakan oksidatif tersebut hanya bisa dilakukan pada sel kanker karena sel tumor memiliki tekanan oksidatif yang lebih tinggi yang dapat memproduksi radikal bebas.Radikal bebas tersebut melepaskan besi yang tak stabil dan bereksi pada vitamin C sehingga justru menimbulkan kerusakan lebih parah. Namun, pada sel kanker, vitamin C justru menyebabkan sel menjadi rusak."Vitamin C menekan sel kanker yang sudah tertekan sehingga kemo dan radiasi semakin efektif. Sementara pada sel normal, vitamin C tidak menyebabkan keracunan meski juga ditekan," ujar Allen.Namun, mereka menekankan, jumlah dosis tersebut tak bisa diimbangi dengan banyak konsumsi makanan yang mengandung banyak vitamin C, misalnya sari jeruk. "Ini juga jauh lebih banyak kandungannya dibandingkan suplemen, 800-1.000 kali lipat," tambahnya.(TIN)