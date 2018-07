Penggunaan Riasan Wajah untuk Menutupi Jerawat tak Disarankan

Jakarta: Riasan wajah hampir pasti digunakan oleh sebagian besar kaum hawa di seluruh dunia. Bisa dikatakan, melakukan aktivitas harian tanpa menggunakan riasan seperti ada yang kurang.



Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Gloria Novelita pun mengakui riasan wajah dapat meningkatkan daya tarik dari penampilan seseorang. Namun ada hal-hal yang perlu diingat agar riasan tak menimbulkan masalah pada kulit wajah.

"Terutama kulit berjerawat kalau jerawatnya hanya satu atau dua bisa disiasati dengan riasan yang mengandung tea tree oil atau sulfur. Kalau cukup banyak di pipi atau dahi make up sebaiknya dihindari," ujarnya, dalam Metro I-Care, Minggu, 17 Juli 2018.Penggunaan riasan wajah pada setiap orang pun berbeda. Gloria tak menyarankan penggunaan riasan wajah sepanjang waktu. Selain tak baik untuk kulit, juga memberikan kulit waktu beristirahat."Kalau pun harus make up, gunakan yang lapisannya tipis. Jangan lupa membersihkan wajah setiap kali setelah menggunakan make up," kata dia.Selain pemilihan produk, kondisi kulit juga memengaruhi ketahanan riasan wajah yang dipakai. Kulit yang terhidrasi dengan baik dan memiliki kelembapan tinggi membantu riasan wajah lebih tahan lama.Tak hanya dari dalam, kelembapan kulit juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan, paparan sinar matahari, polusi, dan kebiasaan mandi dengan air hangat akan merusak struktur kulit paling luar."Dengan banyak minum air putih, hindari kafein, soda, dan makanan dengan indeks glikemiks tinggi serta antioksidan dari sayur, buah, atau vitamin bisa jadi alternatif untuk menjaga kelembapan kulit," jelas dia.(MEL)