Cara Baru Ini Bisa Melampiaskan Rasa Stres Anda

Jakarta: Ketika emosi Anda sedang memuncak, pernahkah Anda berkhayal untuk melempar botol? Atau kalau Anda boleh memilih televisi atau printer. Jika dulu hal seperti ini hanya ada di dalam film saja tapi tidak untuk saat ini.



Sekarang Anda bisa mencoba secara nyata untuk meluapkan berbagai rasa stres, patah hati, putus cinta, kesal, atau hanya untuk bersenang-senang tanpa merasa bersalah dengan memecahkan berbagai barang yang memang diperbolehkan.

(Dilengkapi dengan perlengkapan yang aman di sekujur tubuh, pemain aman untuk melakukannya di dalam ruangan. Foto: Dok. Medcom.id/Yatin Suleha)

(Pemain juga dilengkapi dengan musik cadas selama berada di dalam ruangan. Foto: Dok. Medcom.id/Yatin Suleha)

(Selama berada di dalam, staf Temper Clinic juga mengawasi dengan CCTV untuk memastikan kondisi di dalam aman. Foto: Dok. Medcom.id/Yatin Suleha)

Untuk melakukannya tak perlu jauh sampai ke Polandia, Amerika atau Inggris, di mana tempat seperti ini sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Cukup ke daerah Kemang, Jakarta Selatan, terdapat sebuah tempat baru untuk melampiaskan semua itu yaitu Temper Clinic.(Baca juga: 5 Cara Sederhana agar Depresi Tidak Memburuk pada Malam Hari Eron, salah satu dari 4 pendiri Temper Clinic mengatakan idenya didapat saat sedang berjalan-jalan di luar negeri. Ia melihat tempat untuk melampiaskan rasa stres atau sekedar untuk bersenang-senang, "Dan sepertinya, ini menarik," ucapnya santai membuka perbincangan dengan tim Medcom.id.Baru sekitar dua bulan Temper Clinic berdiri, Eron mengatakan tidak mengira bahwa Temper Clinic disambut hangat khususnya bagi anak-anak muda. "Ini new way of have fun," singkat Eron.Sepakat dengan Eron, Damar yang datang pada kesempatan yang sama dan ikut Temper Clinic juga memaparkan bahwa tempat seperti ini bisa menjadi fasilitas untuk menyalurkan berbagai rasa tanpa merasa bersalah."Pas banget, tadi di jalan macet, sebelumnya siang habis dimarahin bos. Terus malamnya tadi pacar marah-marah. Jadi kayaknya mampir sebentar seru nih ke sini," aku Damar. "Dan melakukannya di sini tuh bebas dari feeling guilty gitu. Dan aman. Enggak bakal ada yang marahin. Kalau pukul tembok rumah rusak diomelin nyokap. Kalau banting-banting dikira edan lagi nanti. Kalau di sini pas nih, bisa melakukan tanpa takut dimarahin siapa pun," tambah Damar lagi.Eron mengatakan bahwa Temper Clinic adalah yang pertama ada di Indonesia. "Dan it's better melakukannya di sini, dibandingkan melakukan vandalism di luar. Kalau zaman dulu kan pasti tahu ya, telepon umum dirusak, dinding dicorat-coret, mending datang ke sini, bisa ngapain aja terserah. Hancurin barang yang kita sediain, udah, puas deh," timpal Eron.Barang apa yang bisa Anda hancurkan di Temper Clinic? Eron menjelaskan bahwa terdapat botol, televisi serta printer yang bisa dihancurkan. "Sekarang ini ada beberapa paket yang bisa dipilih. Kita menyediakan botol, ada juga additional televisi sama printer. Semua memang sudah dalam kondisi yang tidak apa-apa untuk dihancurkan," papar Eron.Tempat yang berlokasi di Jalan Bangka No. 5D ini mematok harga Rp125 ribu untuk satu orang, Rp200 ribu untuk bermain berdua. "Kalau mau nambah atau additional tv itu nambah Rp75 ribu, dan printernya Rp50 ribu," ungkap Eron yang masih mematok harga promosi.Tak perlu takut Anda dilengkapi dengan tujuh pelindung badan yang memastikan aman ketika sedang melakukannya di dalam ruangan. Helm, kacamata google, wearpack, masker wajah, sepatu karet, dua lapis sarung tangan."Kita pastikan kondisi yang main aman, dan kita juga ajarin bagaimana cara memukul yang aman. Dan boleh juga memukul mural di tembok kok. Jadi bisa have fun deh selama 15 atau 25 menit kalau double player," terang Eron.Eron juga memastikan setiap pemain harus menandatangani term and condition sebelum memasuki ruangan yang telah disediakan. "Dan harus mengikuti semua perintah kita. Kita juga memantau setiap ruangan dengan CCTV yang diawasi selama orang berada di dalam. Dan ruangan ini tidak bisa dikunci dari dalam, kuncinya sengaja di luar untuk memastikan kondisi aman mereka."Psikolog Anggun Meylani Pohan, M. Psi., mengatakan bahwa melampiaskan berbagai rasa frustasi, stres, patah hati atau cinta dan lain sebagainya dengan cara perusakan dan penghancuran termasuk salah satu teknik dari katarsis."Katarsis ini merupakan suatu teknik untuk menyalurkan emosi yang terpendam. Dengan kata lain teknik ini merupakan pelepasan ketegangan, kecemasan yang ada di dalam jiwa. Nah, teknik ini hanya saja dilakukan dengan cara pelepasan dengan cara agresif. Namun ada juga pelepasan yang dilakukan secara lebih tenang, misalnya dengan melukis, menyanyi atau meditasi dan lain sebagainya," ujar psikolog yang ramah ini.Dan menurut Anggie sapaan akrabnya, setiap orang punya cara dan teknik masing-masing untuk melakukan pelepasan emosi ini."Untuk diketahui bahwa setiap orang yang mengekspresikan emosinya ini dengan cara yang agresif akan membuat badway emotional akan semakin kuat. Bahkan pada orang normal sekalipun. Teknik katarsis dengan cara agresif ini tidak cocok untuk beberapa orang seperti orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, gangguan emosional, atau gangguan kepribadian khusus," jelas Anggie.Namun demikian Anggie menambahkan bahwa teknik katarsis denga cara menghancurkan barang-barang seperti ini bisa menjadi efektif apabila diajarkan impuls control strategies setelah melakukan teknik katarsis pelepasan barang-barang tersebut.(TIN)