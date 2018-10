Ngemil Kismis Bantu Sembuhkan Anemia

Jakarta: Kismis mungkin sedikit aneh untuk dijadikan camilan. Namun, tahukah Anda jika makanan kering ini memiliki banyak nutrisi?



Meski mengandung gula dan kalori tinggi, buah kering ini kaya serat, vitamin, mineral, dan dapat membantu kesehatan pencernaan, meningkatkan zat besi, dan menjaga agar tulang tetap kuat.

Sebenarnya masih banyak manfaat kismis yang belum banyak diketahui. Berikut rangkumannya seperti dilansir The Health Site.Penelitian yang dipresentasikan American Scientific of Cardiology’s 61st Annual Scientific Session menemukan bahwa segenggam kismis membantu menurunkan tekanan darah."Temuan mencatat adanya penurunan tekanan darah pada individu yang mengalami peningkatan tekanan darah ringan (prehipertensi)," demikian seperti dikutip dari penelitian.Konsumsi kismis tiga hari sekali secara rutin dapat menurunkan tekanan darah secara signifikan. Kismis mengandung kalium yang mengontrol tekanan darah.Kismis mengandung zat besi yang tinggi dan vitamin B kompleks yang dapat meningkatkan sel darah merah yang baik bagi produksi sel darah merah baru.Kismis mengandung sekitar 36 miligram kalsium per setengah cangkirnya. Seperti diketahui, kalsium merupakan komponen penting untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi.Penelitian yang di yang diterbitkan Jurnal of Food Science mengungkapkan bahwa kismis memang memiliki banyak manfaat, termasuk mengurangi suhu tubuh saat demam. Kismis memiliki beberapa sifat antioksidan yang membantu menangkal infeksi virus dan bakteri dalam tubuh.Kismis mengandung banyak serat yang dapat membantu proses pencernaan. Konsumsi rutin buah ini juga membantu mengontrol kolestrol jahat dalam darah.(DEV)