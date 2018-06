Studi: Kegiatan Seks Dapat Menunda Penuaan

Jakarta: Kegiatan seks memang sudah banyak membuktikan baik untuk kesehatan Anda. Melakukan hubungan seks dengan pasangan istri atau suami terbukti melalui studi dapat menurunkan tingkat stres, memperbaiki tidur, menurunkan tekanan darah, meningkatkan imunitas, dan mendekatkan Anda dengan pasangan.



Menurut studi yang ditulis oleh Brooke Nelson, riset terbaru mengenai manfaat melakukan hubungan intim dengan pasangan Anda bisa menjaga DNA dan membantu Anda untuk bisa memperpanjang umur.

(Foto: Carly Rae Hobbins/Unsplash.com)

Dalam studi "Sexual intimacy in couples is associated with longer telomere length" ini, para peneliti dari the University of California di San Francisco mencatat kehidupan seksual dari sebuah grup yang terdiri dari 129 ibu. Mereka memeriksa hubungan seksual para ibu dengan suaminya yang dilakukan sekali dalam seminggu.Para partisipan dibekali laporan tentang kepuasan dalam hubungan dengan para suami, termasuk di dalamnya hubungan yang saling mendukung, adanya konflik, serta keintiman antar pasangan.(Baca juga: Hubungan Seks Tak Melulu Soal Mencapai Klimaks Para peneliti membandingkan para ibu tersebut dengan mengumpulkan sampel darah mereka dan menemukan pola yang baik."Para ibu yang melakukan seks dengan suami sekali seminggu memiliki telomeres yang secara signifikan lebih panjang. Telomeres adalah bantalan yang memproteksi untaian DNA, dan merupakan bagian dari sel yang bertanggung jawab dalam hal aging (penuaan). Telomeres ini ditemukan lebih panjang pada para ibu yang rutin melakukan hubungan intim dengan suaminya, dibandingkan dengan mereka yang tidak rutin melakukannya," tulis studi.Apa kaitan telomeres dengan hidup yang lebih panjang bagi manusia? Seiring waktu, telomeres ditemukan dalam sel Anda memecah sebagai hasil dari penuan, diet yang buruk, dan penggunaan alkohol. Dan hasil ini ditemukan pada mereka yang rutin melakukan hubungan seks bisa memperbaiki telomeres dalam DNA mereka dan memperpanjangnya. Studi ini menurut pada pakar masih harus dilakukan uji ulang lagi dalam perkembangannya.(TIN)