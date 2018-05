Perhatikan Tiga Hal Ini Sebelum Membeli Celana Jeans

Jakarta: Celana jeans menjadi salah pakaian favorit kebanyakan orang. Namun, tak semua orang tahu cara merawatnya dengan benar. Bagi para pecinta jeans, berikut adalah tips memilih celana jeans yang tepat.



1. Cari bahan campuran

Celana cenderung bertahan lebih lama jika berbahan setidaknya dua persen spandeks. "Bahan itu tak hanya memperlihatkan lekuk tubuh, tetapi juga membantu mempertahan bentuk jeans," jelas kata Kathryn Finney, penulis buku How To Be Budget Fashionista."Pakaian yang dicuci terus menerus akan memudarkan warna," ujar Rachelle Moley, trend manager untuk Lee Jeans. Jadi, pilihlah jeans dengan warna lebih gelap agar warna tak cepat memudar.Randy Allen, dekan asosiasi pemasaran dan hubungan korporat di Cornell University, menyarankan untuk membeli celana jeans pada bulan tertentu agar lebih murah."Para pengecer tahu kapan biasanya orang membeli jeans sehingga mereka menawarkan harga terbaik pada bulan Agustus dan September," ujarnya.Lihat video:(DEV)