Jangan Sepelekan Detak Jantung yang Tidak Beraturan

Jakarta: Pernahkah merasakan irama jantung lebih lemah atau cepat daripada biasanya? Sebaiknya waspada karena bisa jadi itu tanda-tanda dari fibrilasi atrium (FA), gangguan yang dapat meningkatkan risiko stroke.



"Satu dari enam pasien stroke disebabkan oleh FA. Prevalensi ini makin meningkat yang mana 1-2 persen dari masyarakat mengalami gangguan tersebut," ujar ahli jantung dr Daniel Tanubudi, SpJK(K) dalam konferensi pers Hasil Studi XANAP di Jakarta, Kamis, 20 September 2018.

Ia menjelaskan, fungsi jantung adalah sebagai tempat sirkulasi darah dan oksigen. Jantung kanan menerima darah untuk dikirimkan ke paru yang merupakan tempat mengambil oksigen. Kemudian, darah dan oksigen akan masuk ke jantung kiri untuk memompanya ke seluruh tubuh.Agar bisa berjalan dengan baik, dibutuhkan irama jantung yang stabil.Sementara, FA membuat jantung berdetak secara tak teratur, yang dapat memengaruhi kinerja peredaran darah dan oksigen dalam tubuh.Akibatnya, aliran darah yang tak lancar dapat menyebabkan pembekuan darah. Jika pembekuan terlepas dan masuk ke pembuluh darah di otak, maka bisa terjadi penyumbatan."Penyumbatan tersebutlah yang menyebabkan terjadinya stroke," tambah dr Daniel.Sebuah penelitian tahun 2016 yang diterbitkan dalam PLoS ONE menyebutkan bahwa 37 persen penderita FA di Indonesia mengalami stroke iskemik sebagai gejala pertama yang dirasakan.Di satu sisi, jumlah penderita stroke di Indonesia mengalami peningkatan cukup besar. Data Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa jumlah penderita stroke tahun 2007 adalah 8,3 per 1.000 penduduk. Pada 2013, ada peningkatan menjadi 12,1 per 1.000 penduduk.Lihat video:(DEV)