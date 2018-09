Makan Ikan, Salah Satu Cara Mencegah Pengeroposan Tulang

Jakarta: Mengonsumsi suplemen kalsium saja tidak cukup untuk menangkal osteoporosis. Jika Anda berusia 30 tahun ke atas, mulailah menambahkan nutrisi ini untuk menjaga tulang tetap kuat.



Banyak orang berpikir osteoporosis hanya menyerang wanita tua. Sementara risiko mengalami patah tulang meningkat secara dramatis seiring bertambahnya usia. Penyakit yang seringkali tanpa gejala ini dapat dicegah jika wanita mulai melakukan kebiasaan sehat berapa pun usia mereka.

"Nutrisi dan olahraga dapat meningkatkan kualitas tulang," kata Holly Thacker, MD, Direktur Pusat Kesehatan Wanita di Cleveland Clinic Foundation, dan penulis Women's Health: Your Body, Your Hormones, Your Choices (Cleveland Clinic Press).Perempuan secara umum kehilangan kepadatan tulang lebih cepat daripada laki-laki. Pada kasus yang parah dapat mengakibatkan penurunan tinggi badan, gigi yang copot, dan tulang rapuh. Tetapi kondisi tersebut bisa dihentikan dengan kiat mudah berikut.Di usia 30-an, asupan kalsium yang cukup adalah kunci untuk mencegah osteoporosis.Kiat nutrisi: konsumsi kalsium dua kali per hari. Wanita rata-rata mengonsumsi sekitar 600 mg kalsium dari makanan per sehari. Itu hanya setengah dari yang direkomendasikan untuk ibu usia 30-an yakni 1.200 mg. Oleh karena itu, mengambil kalsium tambahan selalu diperlukan. Tetapi karena usus Anda hanya dapat mencerna 300 hingga 500 mg kalsium dalam satu waktu, lebih baik mengonsumsi satu suplemen kalsium dua kali sehari.Upayakan makan ikan tinggi kalsium setidaknya dua kali seminggu. Ikan laut tinggi kalsium itu di antaranya salmon, kod, tuna, sarden, dan herring. Salmon mengandung kalsium yang bermanfaat bagi tulang Anda, juga kaya asam lemak omega-3 yang oleh para peneliti Swedia baru-baru ini dikaitkan dengan kepadatan mineral tulang yang lebih tinggi.Diketahui omega-3 meningkatkan mood, berkontribusi untuk kesehatan jantung dan payudara yang lebih baik, dan meningkatkan tingkat energi. "Jadi, jika tidak ada yang lain, Anda akan memiliki persiapan untuk pergi ke gym, sehingga meningkatkan kesehatan tulang Anda," kata Dr Thacker.Kemungkinan Anda tidak mendapat cukup vitamin D dari sinar matahari. "Ini terutama terjadi sekarang bahwa wanita mengoleskan pelembap dengan SPF untuk mencegah kerutan dan kanker kulit," kata Dr Thacker.Tubuh Anda membutuhkan jumlah vitamin D yang cukup untuk menyerap kalsium. Meskipun beberapa makanan diperkaya dengan D, dan beberapa, seperti ikan dan kuning telur, mengandung vitamin ini secara alami. Sebanyak 40 hingga 70 persen orang Amerika masih kekurangan dan membutuhkan suplemen.Dr Thacker merekomendasikan mengonsumsi vitamin D saja. Mengapa? Meminum vitamin A dan D bersama-sama, karena sering dijual, dapat menghasilkan terlalu banyak vitamin A, yang menempatkan wanita pada peningkatan risiko patah tulang pinggul. Ini karena retinol, bentuk aktif vitamin A, dapat melemahkan tulang.Lihat video:(DEV)