Cara Menjaga Tubuh Tetap Bugar saat Liburan

Jakarta: Liburan menjadi kegiatan yang menyenangkan dan ditunggu semua orang. Agar liburan Anda berjalan lancar, kesehatan harus tetap diperhatikan.



Jangan sampai ketika sedang berlibur, Anda justru sakit. Oleh karena itu, Anda mesti memperhatikan kesehatan saat tengah liburan. Caranya bagaimana?

1. Cukup tidur



Tubuh memerlukan waktu istirahat yang cukup. Tidur mampu memulihkan kembali tenaga yang terkuras. Jangan paksakan diri jika tubuh sudah merasa lelah. Sempatkan istirahat sebelum memulai perjalanan.



2. Sarapan



Sarapan menjadi sumber energi untuk menjalani aktivitas dan penting untuk menjaga sistem metabolisme tubuh. Oleh karena itu, sempatkan sarapan agar tubuh berenergi dan bersemangat.



3. Camilan sehat



Untuk mengatasi rasa ingin mengemil saat di perjalanan atau sedang di lokasi wisata, siapkan camilan sehat berupa granola atau protein bar.



4. Sempatkan olahraga



Sempatkan lakukan peregangan selama 5-10 menit setiap pagi di kamar hotel. Regangkan tangan, kaki, leher, bahu, dan punggung supaya badan lebih segar. Bisa juga melakukan push up, sit up, jumping jacks, dan beberapa pose yoga. Manfaatkan juga fasilitas olahraga yang disediakan hotel.



5. Berjalan kaki



Jika jarak antara destinasi yang satu dengan lainnya tak begitu jauh, sebaiknya Anda berjalan kaki. Selain menghemat biaya transportasi, berjalan kaki akan membakar kalori, memelihara kesehatan jantung, meningkatkan metabolisme, mencegah osteoporosis, dan membuat tubuh bugar.



6. Cegah dehidrasi



Mengingat padatnya jadwal kegiatan liburan, sediakan selalu botol air untuk mencegah tubuh dehidrasi. Selain air putih, Anda juga bisa melepas dahaga dengan minum air kelapa. Air kelapa menjadi pilihan yang tepat untuk mengembalikan cairan tubuh. Air kelapa juga baik dikonsumsi setelah berolahraga.



Manfaat air kelapa diungkapkan oleh seorang pakar kesehatan dari Harvard School of Public Health Liliang Cheung. "Air kelapa dapat membantu mengisi potassium dalam tubuh. Air kelapa juga merupakan cara alami untuk mencegah tubuh dehidrasi, serta mengurangi kadar sodium," kata Cheung.



