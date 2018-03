Ini Manfaat Menghabiskan Waktu dengan Anjing bagi Kesehatan

Jakarta: Anjing adalah salah satu hewan yang cukup disenangi, bahkan tak sedikit yang menjadikannya peliharaan. Faktanya, ada banyak manfaat dari menghabiskan waktu dengan hewan berkaki empat tersebut.



Berikut adalah beberapa manfaat memelihara anjing bagi kesehatan.

(Sebuah penelitian menunjukkan anjing mempromosikan sentuhan fisik dan kasih sayang yang dapat membantu dalam mengendalikan depresi dan perasaan cemas. Foto: Dawid Sobolewski/Unsplash.com)

Mengajak anjing jalan-jalan dapat dikategorikan sebagai olahraga. Beberapa studi menunjukkan bahwa jalan-jalan dengan anjing berhubungan dengan penurunan berat badan, jarang sakit, dan lebih banyak bergerak.Selain itu, kegiatan tersebut dapat meningkatkan kehidupan sosial. "Memiliki peliharaan dapat memfasilitasi interaksi sosial dengan tetanggam," ujar peneliti Dr Lisa Wood dari University of Western Australia.Menghabiskan waktu dengan anjing dapat memberi energi pada pikiran dan menyebabkan penurunan tingkat stres.Selain itu, sebuah studi baru yang diterbitkan minggu ini mengonfirmasi bahwa sesi terapi anjing di universitas dapat meningkatkan kesehatan mahasiswa dan mengurangi perasaan negatif.(Baca juga: Bahaya Make Up untuk Hewan Peliharaan Sebuah penelitian menunjukkan anjing mempromosikan sentuhan fisik dan kasih sayang yang dapat membantu dalam mengendalikan depresi dan perasaan cemas. Selanjutnya, merawat seekor anjing yang membutuhkan tanggung jawab dan menjadi memiliki rutinitas (bangun dari tempat tidur, mengajak anjing jalan-jalan, memberi makan tepat waktu, dan sebagai).Ini adalah gaya hidup yang direkomendasikan untuk memperbaiki masalah kesehatan mental. Aliansi Nasional tentang Penyakit Mental mencatat bahwa bahkan hanya bermain dengan anjing meningkatkan oksitosin dan dopamin, mengondisikan pola pikir positif.Harvard Medical School merilis sebuah laporan khusus berjudul "Get Healthy, Get a Dog," yang menyatakan bahwa salah satu manfaat terbesar dari memiliki seekor anjing adalah mendorong Anda untuk melatih kesadaran berada di saat sekarang dan sepenuhnya menghargai kehidupan.Para ilmuwan menemukan bahwa berteman dengan anjing menurunkan risiko penyakit jantung, walaupun penyebab pasti belum ditetapkan. Sebuah studi tahun 2017 menemukan, memiliki seekor anjing mengurangi risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular sebesar 36 persen untuk orang-orang yang tinggal sendiri.Tove Fall, profesor epidemiologi di Universitas Uppsala di Swedia, menjelaskan bahwa hal itu mungkin lebih dari sekedar latihan fisik. "Kesan saya adalah ini berkaitan dengan dukungan sosial," katanya.(TIN)