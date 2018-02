Mengenal Penyakit Hashimoto yang Mengubah Bentuk Tubuh Gigi Hadid

Jakarta: Supermodel Gigi Hadid dikritik netizen karena memiliki tubuh yang terlalu kurus untuk menjadi seorang model. Banyak orang khawatir jika Gigi sengaja membuat dirinya kurus dengan diet.



Akhirnya, lewat akun Twitter miliknya, Gigi Hadid menjelaskan mengenai kondisi kesehatannya. Ia mengungapkan bahwa dirinya mengidap penyakit Hashimoto sejak Desember 2016. Hingga kini, ia masih berusaha untuk menjalani sejumlah pengobatan dan menjalani hidup yang sehat. Meski Gigi mengaku sudah sehat, ia terus berusaha menaikkan berat badannya setiap hari.

Menurut U.S Department of Health and Human Services, penyakit Hashimoto lebih sering terjadi pada wanita daripada pria. Orang-orang yang didiagnosis penyakit ini biasanya memiliki anggota keluarga dengan masalah tiroid atau penyakit autoimun lainnya.Penyakit ini dapat terjadi pada remaja dan wanita muda, namun lebih sering terjadi pada wanita paruh baya. seseorang dapat mengembangkan penyakit Hashimoto ketika tubuh mereka menciptakan antibodi yang melawan kelenjar tiroid mereka.Beberapa orang mungkin tidak memerhatikan gejala penyakit Hashimoto yang meliputi sembelit, merasa kedinginan, dan susah konsentrasi pada awalnya. Akhirnya, tiroid tidak akan berfungsi dengan baik.Diagnosis penyakit ini didapatkan melalui tes darah yang mengukur kadar hormon tiroid dan hormon perangsang tiroid di tubuh. Terkadang dokter akan mengambil pendekatan tunggu dan melihat karena dengan kondisi itu sendiri tidak berarti Anda memiliki gejala atau tiroid yang tidak bekerja normal.Dokter biasanya akan melakukan tes darah setiap tahun untuk memeriksa kadar tiroid pasien. Jika kadarnya mulai turun, pasien akan diberikan obat untuk menstabilkan kembali.Penderita penyakit Hashimoto bisa tetap sehat. Ketika tubuh memproduksi jumlah hormon tiroid yang tepat, semuanya harus kembali normal.(DEV)