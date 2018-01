Alasan Mengapa Wanita Lebih Panjang Umur daripada Pria

Jakarta: Sebuah studi yang dimuat dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences menemukan bahwa wanita secara biologis lebih kuat daripada laki-laki dan cenderung hidup lebih lama daripada pasangan lawan jenisnya.



Penemuan tersebut juga menunjukkan bahwa wanita lebih bisa bertahan dalam kondisi terburuk, seperti kelaparan dan epidemi.

Harapan hidup wanita lebih tinggi karena mereka cenderung memiliki keunggulan untuk bertahan hidup pada masa bayi daripada masa dewasa. Pada masa sengsara, anak perempuan yang baru lahir lebih dapat bertahan hidup dibandingkan anak laki-laki dengan kondisi serupa.Namun, tingkat kematian masih sangat tinggi untuk kedua jenis kelamin, meski wanita hidup lebih lama dibandingkan pria, dengan rata-rata waktu enam bulan hingga empat tahun.Keuntungan tersebut kemungkinan karena faktor biologis seperti genetika atau hormon, terutama estrogen yang meningkatkan pertahanan kekebalan tubuh dalam melawan penyakit infeksi."Penelitian kami menambah alasan mengapa terjadi perbedaan cara bertahan pada gender yang berbeda," ujar peneliti Virginia Zarulli, Assistant Professor dari Duke University di Durham, Amerika Serikat.Studi tersebut menganalisa data kematian 250 tahun terakhir pada orang-orang yang meninggal karena kelaparan, penyakit atau kemalangan lainnya.Data yang melibatkan tujuh populasi tersebut menunjukkan harapan hidup untuk satu atau kedua jenis kelamin berusia 20 tahun atau kurang dan menemukan bahwa anak perempuan yang baru lahir lebih bertahan daripada anak laki-laki yang baru lahir karena faktor biologis.(ROS)