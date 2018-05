Lima Makanan Ini Dapat Memicu Keracunan Bila Salah Mengolahnya

Jakarta: Makanan sehat tak hanya dinilai dari nilai gizinya, tetapi juga kebersihan dan cara memasaknya. Tanpa disadari, cara pengolahan yang salah dapat memicu keracunan.



Dilansir dari Health, ada 5 makanan yang bisa memicu penyakit karena salah dalam pengolahan.

1. Daging dan unggasDaging dan unggas yang dimasak tidak sempurna dapat meningkatkan risiko penyakit. Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC), unggas mengandung bakteri campylobacter yang menjadi penyebab utama diare di Amerika Serikat.Begitu juga dengan babi yang mengandung salmonella, E.coli, yersinia, dan C. perfringens. Bakteri-bakteri ini bisa menyebabkan keracunan jangka pendek.2. Sayuran mentahSayuran mentah memang banyak nilai gizinya. Namun, CDC menemukan bahwa variasi sayuran mentah dapat menyebabkan keracunan makanan karena rentan terkontaminasi bakteri salmonella, E. coli, dan listeria di bagian terluarnya. Meski saat ini ada cairan pembersih sayuran yang mengklaim bisa membunuh bakteri, memasak sayuran adalah cara terbaik untuk mencegah risiko kesehatan.3. Produk susu yang tidak sterilSusu mentah dan produk susu yang tidak dipasteurisasi dapat mengandung banyak bakteri termasuk E. coli, listeria, dan salmonella. Produk susu yang kemungkinan mengandung bakteri berbahaya antara lain keju feta dan yogurt.4. Kerang mentahBakteri yang terdapat pada tiram seringkali mengandung virus dan bakteri yang bisa menyebabkan penyakit serius. Lebih dari 100 orang di California terkontaminasi norovirus setelah mengonsumsi tiram mentah.5. CookiesPemanggangan yang kurang sempurna bisa menjadi tempat bagi bakteri untuk berkembang biak. Apalagi, cookies biasanya diproduksi untuk penyimpanan jangka panjang.(DEV)