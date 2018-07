Kelebihan Vitamin C dalam Tubuh Picu Kerusakan Ginjal

Jakarta: Vitamin C merupakan salah satu mikronutrien yang penting bagi tubuh. Namun, kelebihan vitamin C dapat memberi efek buruk pada tubuh.



Menurut ahli gizi dr Marya Haryono, SpGK, kelebihan vitamin C atau megadosis terjadi apabila seseorang mengonsumsi lebih dari 10 gram atau 10.000 mg dalam sehari.

"Pemberian vitamin C banyak yang melalui suntikan atau intervena. Ini harus di bawah pengawasan (tenaga profesional)," jelasnya dalam peluncuran minuman Oronamin C, di Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018.Kelebihan vitamin C membuat organ ginjal bekerja lebih keras dibanding biasanya. Jika berlangsung dalam waktu lama, bisa menyebabkan kerusakan ginjal."Itu sebabnya untuk penderita gangguan ginjal penting untuk berkonsultasi seputar asupan vitamin C yang benar," tambahnya.Kelebihan vitamin C sendiri tak memiliki gejala spesifik kecuali melakukan pemeriksaan lanjut.Normalnya, tubuh membutuhkan vitamin C sebanyak 70-90 mg per hari. Jumlah tersebut dapat dipenuhi dengan mengonsumsi lima porsi sayur dan buah. Sayangnya, tak semua orang bisa memenuhinya, kemudian mengandalkan suplemen sebagai vitamin.Dr Marya menyarankan untuk bijak memilih suplemen tambahan dan memperhatikan dosis yang masuk ke dalam tubuh."Biasanya suplemen mengandung 100-200 mg vitamin C. Kadar ini masih normal untuk tubuh," pungkasnya.Lihat video:(DEV)