Jakarta: Gejala usus buntu memang tidak terlihat secara langsung jika dilihat dari luar. Namun jika usus buntu Anda tersebut tidak ditangani secepatnya maka usus buntu yang Anda alami tersebut akan pecah dan bisa menyebabkan organ-organ tubuh Anda terkena racun yang berada di dalam usus buntu tersebut.



Untuk itu, sangat perlu bagi Anda untuk mengetahui tanda-tanda dari usus buntu yang Anda alami. Dikutip dari Readersdigest.com berikut ini adalah gejala-gejala usus buntu yang perlu Anda perhatikan.

("Demam yang dikombinasikan dengan menggigil bisa menjadi tanda apendisitis," kata Dr McFadden. Foto: Joshua Rawson-Harris/Unsplash.com)

Nyeri perut adalah gejala usus buntu yang paling umum dan sering dilaporkan. "Rasa sakit ini umumnya terletak di sekitar umbilikus, alias pusar, dan pada sekitar 50 persen pasien, rasa sakit bermigrasi ke kuadran kanan bawah perut," kata Cedrek McFadden, MD ahli bedah umum di University of South Carolina School of Medicine Greenville. Dan rasa sakit tersebut akan bertambah nyeri dalam hitungan beberapa jam."Jika posisi radang usus buntu sudah berada di bawah yaitu pada bagian panggul, pasien mungkin mengalami peningkatan frekuensi kencing, nyeri saat buang air kecil, atau bahkan diare," ujar Dr McFadden.Kadang-kadang sembelit juga bisa menjadi masalah. Namun Ia mencatat bahwa itu tergantung pada lokasi usus buntu yang normalnya berada di kuadran kanan bawah tetapi berbeda untuk setiap orang. "Mual dan muntah ditambah dengan perasaan tidak ingin makan, biasanya dikuti dengan timbulnya rasa sakit perut," kata Dr McFadden. Jadi jika Anda memiliki rasa sakit yang parah dikombinasikan dengan perasaan seperti Anda akan muntah, Anda harus pergi ke dokter untuk memeriksakannya.Demam adalah tanda infeksi. "Demam yang dikombinasikan dengan menggigil bisa menjadi tanda apendisitis," kata Dr McFadden. Demam berarti kepala Anda panas, tetapi jika Anda menggigil, Anda bisa mengenakan banyak selimut namun masih terasa dingin. Kombinasi panas dan dingin, dikombinasikan dengan sakit perut adalah tanda peringatan gejala usus buntu.Karena rasa sakit yang disebabkan oleh sakit usus buntu, banyak orang yang mengalami kesulitan bergerak, kata Jennifer Caudle, DO, seorang dokter keluarga bersertifikat dan asisten profesor di Rowan School of Osteopathic Medicine.Seringkali, orang hanya akan meringkuk di tempat tidur atau di sofa, berharap rasa sakitnya reda. The U.S. Department of Health and Human Services mencatat bahwa hal itu akan semakin parah ketika Anda bergerak, ambil napas dalam-dalam, batuk, atau bersin.