Berapa Banyak Sebaiknya Mengonsumsi Sushi?

Jakarta: Sushi merupakan salah satu makanan khas Jepang yang cukup populer dan memiliki banyak penggemar. Dengan begitu banyak pilihan, para penggemar sushi bisa mencoba segala macam jenis sushi setiap hari.



Beberapa sushi sendiri biasanya dibuat dari ikan mentah yang masih segar. Namun, mungkin Anda bertanya-tanya apakah mengonsumsi sushi berlebihan tidak berdampak apa-apa bagi tubuh manusia, mengingat bahan utama dalam sushi merupakan ikan yang masih mentah.

(Meskipun tidak ada rekomendasi khusus mengenai seberapa banyak Anda boleh mengonsumsi sushi, American Heart Association merekomendasikan pembatasan asupan makanan laut sebanyak 12 ons atau dua kali makan rata-rata per minggu untuk jenis makanan laut. Foto: Vitchakorn Koonyosying/Unsplash.com)

Mengonsumsi ikan mentah bisa menjadi salah satu pilihan yang baik untuk mendapatkan manfaat asam lemak omega-3, menurut Cynthia Sass, MPH, RD, editor nutrisi untuk Health.Beberapa ikan yang sudah dimasak dengan cara digoreng atau dipanaskan dapat mengurangi kadar lemak sehat ini. Ia juga menambahkan bahwa banyak jenis sushi saat ini yang mengandung bahan-bahan berkalori tinggi seperti saus krim, mayones, dan tempura goreng. Selain itu, mengonsumsi sushi juga bukan berarti tidak memiliki bahaya dibaliknya. Ada beberapa hal yang bisa muncul ketika Anda mengonsumsi ikan mentah seperti terkena bakteri dan parasit seperti cacing pita.Diphyllobothrium latum dan spesies terkait adalah cacing pita terbesar yang dapat menginfeksi manusia yang mengonsumsi ikan mentah. Dan menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC) infeksi ini paling umum terjadi di Eropa, Amerika Utara, dan Asia.Meskipun tidak ada rekomendasi khusus mengenai seberapa banyak Anda boleh mengonsumsi sushi, American Heart Association merekomendasikan pembatasan asupan makanan laut sebanyak 12 ons atau dua kali makan rata-rata per minggu untuk jenis makanan laut yang rendah merkuri, dan kurang dari jumlah tersebut untuk makanan laut dengan tingkat merkuri yang lebih tinggi.(TIN)