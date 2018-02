Anak yang Gemar Bermain Bola Cenderung Miliki Tulang Lebih Kuat

Jakarta: Bagi Anda yang ingin agar tulang anak kuat, pilihlah olahraga yang melibatkan bola. Sebuah studi menemukan bahwa aktivitas fisik tersebut dapat memperkuat tulang.



Menurut penelitian tersebut, anak yang senang bermain bola cenderung memiliki tulang yang lebih kuat, meningkatkan kekuatan otot dan keseimbangan saat beraktivitas.

"Penelitian kami menemukan bahwa olahraga intens di sekolah memiliki efek positif pada kepadatan tulang, kekuatan otot, dan keseimbangan pada anak berusia 8-10 tahun," ujar pemimpin studi Peter Krustrup Profesor Olahraga dan Ilmu Kesehatan di University of Southern Denmark.Studi yang dipublikasikan dalam British Journal of Sports Medicine tersebut memeriksa kesehatan tulang dan otot pada 295 anak sekolah selama masa belajar tersebut. Para partisipan berpartisipasi dalam konsep pelatihan untuk melihat efek berbagai jenis latihan interval intens di sekolah.Para peneliti membandingkan efek tersebut pada anak yang mengikuti kegiatan edukasi fisik normal dengan anak yang berolahraga intens dua jam per minggu. Olahraga yang dipilih adalah permainan bola kecil seperti senam atau latihan sirkuit yang terdiri dari senam dan latihan kekuatan menggunakan berat badan mereka sendiri.Anak yang berada pada tingkat ketiga bermain permainan bola tiga lawan tiga atau berpartisipasi dalam sirkuit latihan tiga hari seminggu selama 40 menit mengalami peningkatan kekuatan hingga 10 persen dan keseimbangan sebanyak 15 persen.Sementara, kepadatan tulang mereka meningkat sebanyak 45 persen dibandingkan mereka yang tak melakukan kegiatan tersebut."Studi ini menunjukkan bahwa kepadatan tulang pada kelompok permainan bola meningkat hingga 7 persen pada kaki dan 3 persen pada tubuh secara keseluruhan, dimana bentuk perkembangan nyata dari kesehatan tulang," tukas Malte Nejst Larsen, Asisten Profesor di University of Southern Denmark.Olahraga di bangku sekolah adalah langkah besar pertama untuk mencegah osteoporosis di kemudian hari.(ELG)